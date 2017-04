HWD verrast voetbalvrienden 4-1

Onder de oud leden ook veel Feijenoord en Sparta supporters, die zij aan zij stonden te genieten en beloofden HWD 1 weer te gaan volgen in de krant of langs de lijn

Door: Hans van Luijpen

OVERSCHIE- Het afgelopen weekend stond HWD in de schijnwerpers in Overschie. Op zaterdag kwamen ruim 100 personen een praatje en een gratis foto laten maken op de Sociale Markt op de Burg. Baumannlaan. Het was een voorproefje van een schot in de roos De Voetbal Vrienden Dag Geweldig terrasweer. Een aantal kanjers achter de bar die met een glimlach de circa 150 !! gasten de hele dag bedienden van een hapje en een drankje. Iedereen, ging met 1 of meer vrienden op de foto. Jan Bolle, 50 jaar pupillentrainer kwam s morgens bij de veteranen zijn 75e verjaardag vieren. Hele grote foto's met veel bekende vrijwilligers, supporters en spelers trokken veel aandacht.

Maar toen om 14.30 het bomvol was op het terras en langs het veld begon de topper HWD – tegen WIK. De afgelopen 3 wedstrijden scoorde de tegenstander de eerste gaol. Dit keer was het 'Vincent' die net als vorige week ijskoud scoorde van de stip 1-0. De tegengoal was echter ook een beauty. En Wik , nummer 2 achter koploper SVV rook zijn kansen. Maar keeper Abdel Azarkan, hield zijn goal schoon met geweldige reddingen en werd daardoor de man van de wedstrijd. Na de rust genoten de oud-leden van een voetbalshow van HWD. Met een schitterende kopgoal van Brian Terbeek, voormalig jeugdspeler van HWD maar net als Abner teruggekeerd op de Taludhoeve werd het 2-1. Vincent benutte wederom met een droge knal in het kruis vanaf de stip 3-1. De 4-1 en de eindstand was een droomgoal deze keer van Alton Landim.

Onder de oud leden ook veel Feijenoord en Sparta supporters, die zij aan zij stonden te genieten en beloofden HWD 1 weer te gaan volgen in de krant of langs de lijn. Selectie en staf klasse dat jullie zoals beloofd zouden winnen als er meer dan 100 toeschouwers zouden komen kijken op de HWD Voetbal Vriendendag. Het smaakt naar meer.