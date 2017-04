Schaaknieuws

Door Ronald Verbeek

OVERSCHIE- Zo op het eind van het schaakseizoen zijn er veel wedstrijden die om des keizers baard worden gespeeld. Zo ook de uitwedstrijd van SGO 3 tegen Maassluis 1 op maandagavond 20 maart 2017. De beide teams konden niet meer promoveren als degraderen. Alleen de persoonlijke eer en glorie staat dan nog op het spel. Uiteindelijke werd het een nipte zege voor de onzen met 4,5 – 3,5 met de volle punten van Gijs, Fokke, Sam en Wil en de nuttige half van Hans. Niels, Jan en invaller Mario verloren helaas. Ook ons 2e team heeft nog 1 wedstrijd te gaan in de 1e klasse RSB. Ook in die wedstrijd staat niets meer op het spel. SGO 4 was 1 wedstrijd voor het eind al kampioen in de 4e klasse en in de laatste wedstrijd van afgelopen vrijdag had teamcaptain Edwin gekozen om alle reserves en spelers die het minste aantal wedstrijden hadden gespeeld te laten spelen. Zo debuteerden jeugdtalent Timo en Jasper . Good old Leo speelde ook zijn eerste pot van het seizoen mee, maar helaas kwam tegenstander Hoeksche Waard 2 slechts met 7 spelers op de proppen, zodat Leo geen partij had. Ondanks de goede partijen van SGO zijde werd het toch een dikke nederlaag. (6,5 – 1,5) Wellicht kwam dat mede doordat de champagne al vooraf rijkelijk vloeide. Ons vlaggenschip SGO 1 moet nog wel serieus aan de bak met nog 2 wedstrijden te gaan. Na de laatste wedstrijd is het zowel onderin als bovenin erg spannend. SGO 1 staat 7e met 4 punten en moet in de komende wedstrijden tegen Goes 1 uit op 1 april en tegen DD (beide teams op 5) nog een aantal punten gaan pakken.

Op zaterdag 24 juni 2017 organiseert SGO een dag voor onze leden en oud-leden. Op het programma staan o.a. een schaaktoernooi, diverse simultaans , een gezamenlijke maaltijd en een spelletjesavond. Het evenement wordt gehouden in het Prachthuis en start om 11.00 uur tot circa 23.00 uur. Voor meer info omtrent SGO zie www.sgoverschie.nl