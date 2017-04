Voor H.W.D. was Het een Week vol Dromen die uitkwamen

Door Hans van Luijpen

OVERSCHIE- Zaterdag 25 maart deelde HWD op de sociale markt een kraam met het gemengde zangkoor uit Overschie Fortissimo. Circa 100 foto's met de 2 banners met (oud-) leden, vrijwilligers en supporters. Op zondag 27 maart de 1e HWD VOETBAL VRIENDEN Dag met ruim 100 extra bezoekers, waardoor het barpersoneel op zijn tenen moest lopen, maar aan het eind van de dag de voorraad van de keuken en het bier geheel was uitverkocht. HWD 1 won liefst met 4-1 van WIK 1 tegen de nummer 2 van de competitie. De kleinste f. spelertjes voetbalde tegen VOB volgens de vernieuwde spelregels. Jan Bolle werd niet alleen 75 jaar maar werd, net als eerder dit jaar, Robert de Frankrijker, door de KNVB in het zonnetje gezet en geëerd dat hij als pupillentrainer al 50 jaar actief is bij HWD. Trainer Ali Rziki haalde een trainersdiploma.

Teammanager Bram Ladage gaat de vacature als secretaris van de vv HWD vervullen. Veel aanmeldingen voor het nieuwe seizoen niet alleen jeugdleden maar ook spelers voor de selectie en vrienden elftallen voor de zaterdag en de zondag. De HWD j011-2 won de voorwedstrijd tegen Victoria 04. Liefst 4 elftallen speelden tegen het gastvrije Victoria 04. En toen begon op zondag 2 maart 2017 de wedstrijd tegen middenmotor Victoria 04, waar HWD thuis met 2-0 van had verloren. De afgelopen weken had HWD 1, gestart om een sportief gezelligheidselftal te worden, prima resultaten geboekt. Vaak was het heel spannend, omdat HWD vaak achterstanden moest ombuigen. Vandaag was het niet anders. HWD was weliswaar de technisch betere ploeg, maar Victoria o4, een fusieclub van o.a. de betaalde club Fortuna Vlaardingen, had een aantal reuzen opgesteld, waar het lastig tegen voetballen was. Dat er na een kwartier een 1-0 achterstand op het bord stond daar raakt de harde kern van supporters niet meer van de kaart. Want met Vincent in de spits mag je doelpunten verwachten. En na een prima opgezette aanval scoorde hij dan ook 1-1, ondanks dat zijn tegenstander anderhalf kop groter was. In de laatste minuut scoorde Victoria 04 tot schik van de staf. 2-1. Na de rust ging HWD va Banque spelen, door het sijsteem te veranderen van 4-3-3 naar 3-4-3. Het leek op een fiasco uit te draaien toen Victoria 3-1 scoorde. Toen werd Gayle Boumann naar voren gestuurd om meer kopkracht te krijgen. Het leek een kansloze missie. Maar Vincent werd onderuit in het strafschopgebied geschopt. De strafschop knalde hij zelf op zijn ijskoude manier binnen 3-2. Toen Gayle Boumann de 3-3 binnen kopte was het maximale te behalen resultaat behaald.

Vandaag liet de 20 jarige linksback Ibrahim El Arkoubi zien dat hij na een aantal moeilijke wedstrijden, dat hij als linksback en in de 2e helft zelfs als rechtsback, met zijn snelheid, inzicht en techniek, de beste spitsen kan uitschakelen, waardoor hij de man de wedstrijd werd. Een heerlijke wedstrijd, soms op het randje, maar weer met nauwelijks gele kaarten, omdat beide ploegen weer wederzijds respect opbrachten. En zo eindigde Het Weekkie vol Dromen voor HWD.