Schaaknieuws

Door Ronald Verbeek

OVERSCHIE- Afgelopen vrijdagavond leek SGO 2 tegen Dordrecht 2 met 5-3 verloren te hebben met remises van Daan, Han, Marcel, Arnout, Ruud-Jan en Wijnand en verliespartijen van Aad en Niels. De mannen van Dordrecht hebben bij ons een aardig feestje gebouwd omdat ze daarmee kampioen waren geworden. Vanmorgen bleek echter dat Dordrecht een speler tegen Niels had opgesteld die niet mee had mogen spelen en daardoor is de uitslag veranderd naar 4-4. (onder voorbehoud van een eventueel protest)

Klasse 1B N Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1. De Willige Dame 1 7 11 33½ x 2½ 4½ 5½ 4 5½ 6½ 5

2. Dordrecht 2 7 11 32½ 5½ x 4½ 4 4½ 3½ 5 5½

3. HZP Schiedam 1 7 8 30 3½ 3½ x 4½ 5 4 4 5½

4. Overschie 2 7 7 29 2½ 4 3½ x 5 3 5 6

5. RSR Ivoren Toren 3 7 7 28½ 4 3½ 3 3 x 4½ 4½ 6

6. Erasmus 2 7 7 28½ 2½ 4½ 4 5 3½ x 3 6

7. WSV 1 7 5 26 1½ 3 4 3 3½ 5 x 6

8. Charlois Europoort 5 7 0 16 3 2½ 2½ 2 2 2 2 x

Afgelopen zaterdag speelde SGO 1 een belangrijke uitwedstrijd tegen Goes 1. Lange tijd leek het erop dat het een lastig verhaal zou gaan worden. Willem kwam slecht uit de opening en een 2e blunder werd hem al snel fataal. Vervolgens verloren ook Karel (tegen de sterspeler van Goes) en Albert en won Maurits in een knappe partij en waren er remises van Henri en ondergetekende. Henk was van een pion achter een pion voorgekomen in een toreneindspel en ook Erik had een pluspion in een toreneindspel. Beide wonnen uiteindelijk en derhalve kwam de eindstand van 4-4 op het bord. Gelukkig bleken de uitslagen in de andere wedstrijden niet ongunstig voor de onzen en zijn er in de laatste ronde op 6 mei tegen DD 2 nog alle kansen om erin te blijven.

r8 Klasse 3G Rav Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. De Stukkenjagers 2 2097 14 44 3½ 6 5½ 5 7½ 5½ 6½ 4½ 2. CSV 2096 14 40½ 4½ 5 2½ 5½ 5½ 5½ 6 6 3. DSC Delft 3 2060 12 35 2 4½ 6 5 2½ 4½ 5½ 5 4. Bergen op Zoom 1962 10 37 3 3½ 6 5½ 6 3½ 5 4½ 5. De Baronie 1985 7 30½ 2½ 5½ 2 2 3½ 5 6 4 6. Goes 2003 6 29½ 3 2½ 3 2½ 4½ 4 4 6 7. HWP Sas van Gent 3 1995 6 26 ½ 2½ 5½ 2 4½ 3½ 4½ 3 8. DD 2 1955 5 29½ 2½ 2½ 3½ 4½ 3 4 3½ 6 9. Overschie 2000 5 24½ 1½ 2 2½ 3 2 4 5 4½ 10. Botwinnik 1910 1 23½ 3½ 2 3 3½ 4 2 2 3½



Klasse 3G; Ronde: 8; za 01 apr; KNSB rating feb 2017