Kinderen kunnen nog meedoen met sportactiviteit Oranjeplein

OVERSCHIE- Deze week is de wekelijkse sportactiviteit op het Oranjeplein gestart. Elke woensdag (10 weken lang) van 14.00 uur tot 15.00 uur voor alle kinderen in Overschie. Er is geen entree, je kan gewoon meedoen. De training wordt gegeven door een trainer van Zestienhoven. Uiteindelijk zal er ook een paar keer op het complex van Zestienhoven worden getraind. Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door jongerencoach Steven Schutrup, Zestienhoven, Stichting United010 en Rotterdam Sportsupport.