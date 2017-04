Trots op marathon -man Richard Schoonen

Raymond Schoonen net voordat hij het Kralingse Bos ingaat en hij oogt nog bijzonder fit en dat was ook het geval bosuit waar hij mij eerder zag dan ik hem en me vrolijk toezwaaide.

Raymond Schoonen net voordat hij het Kralingse Bos ingaat en hij oogt nog bijzonder fit en dat was ook het geval bosuit waar hij mij eerder zag dan ik hem en me vrolijk toezwaaide.

Door Aad van Dijk

OVERSCHIE- Prachtig weer afgelopen zondag 9 april, maar nou net niet die omstandigheden waarop je een marathon wilt lopen, want eigenlijk veel te warm! Maar Raymond wilde tijdens deze marathon zijn toch al prima tijd van 3,05 verbeteren en was vastbesloten onder de 3 uur te komen. Het werd uiteindelijk 3,07 en dat was gezien de weersomstandigheden een prima resultaat.

In september vorig jaar vroeg Raymond mij hoe ik er tegenover stond de loopgroep voor beginners uit te breiden met een prestatiegerichte afdeling. Hoewel zelf een begenadigd atleet, was zijn passie om ook anderen naar betere prestaties te begeleiden. Wat mij betreft een prima idee en Raymond slaagde er in om van een aantal vrouwen en mannen die voorheen op zichzelf trainden, een hechte groep te maken. Zo hecht, dat ze, nu Raymond met vriendin Femke een baan in Frankrijk heeft aangenomen, bij ons door willen gaan. En daarvoor zijn we hem erg dankbaar!

Behalve Raymond liepen ook Natasha Michaelides (5,30.10), Vincent Jocker (4,06.04), Fabian Jagershoek (4,20), Richard de Blok (5,09.01), Sany Andrade (4,33.02) en Rien Breevaart (4,33.20) mee. Maar ook liep een aantal deelnemers van Loopgroep Overschie mee aan de 10 km (Renee en Daan v/d Berg, Corry en Liza) en bij de junioren Max v/d Berg. Ook zonder Raymond gaan we straks door en dat kan omdat in de loopgroep de kennis is, maar vooral ook het enthousiasme bij de deelnemers om in de eigen omgeving hetzij als beginner of iets meer gevorderde, dan wel als gedreven atleet verder te gaan om je verder te verbeteren. Met als uitgangspunt de juiste looptechniek gecombineerd met conditieverbetering. Een woord van dank richting Raymond voor het werd dat hij heeft gedaan is op zijn plaats en we wensen hem en Femke veel succes daar in Frankrijk toe!