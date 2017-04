SVV ongeslagen kampioen

Door Hans van Luijpen

OVERSCHIE- De Schiedammers verspeelden vorig seizoen, door een nederlaag tegen HWD de promotie naar de derde klasse in de nacompetitie. De formatie van trainer Toon Wolters versterkte zich vervolgens dusdanig dat in achttien speelronden geen enkel winstpunt moest worden afgestaan.

HWD 1, afgelopen weekend vrij, heeft nog 3 finales Wanica, Pretoria en SVV , te gaan om te stijgen van de 5e plaats naar de 4e plaats, wat recht geeft op een plek in de nacompetitie, waar 9 van 13 ploegen promoveren. !! Een superstunt zou dat zijn voor de Overschiese vrienden ploeg. WIK, Coal, Pretoria nrs de 2 en 4 hebben net als HWD ook nog een pittig programma.

HWD heeft inmiddels een goed ingespeelde ploeg, met een aantal ervaren spelers, die de lijnen uitzetten en met prachtige driehoekjes snelheid in de ploeg brengen. Maar vooral de heel jonge spelers in de ploeg hebben grote stappen gemaakt, door zich als teamspelers op te stellen. Met de specifieke individuele kwaliteiten die sommigen spelers bezitten is HWD een sterk ploeggie geworden. Een knap staaltje van startende hoofdtrainer Ali Rziki, vorig jaar nog aanvoerder en zijn staf.

HWD is op meerdere fronten actief. De per 26 maart 2017 opgerichte groep "HWD VOETBALVRIENDEN" is inmiddels gestart met een loterij, waarvan de opbrengst voor de HWD jeugd bestemd is. Aanschaf van nieuwe trainingsmaterialen waar de bekende enthousiaste jeugdtrainers van HWD heel blij mee zullen zijn.