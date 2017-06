Niet op 1 maar op 2 mooie pinksterdagen

Door Hans van Luijpen

OVERSCHIE- Bij winst a.s. maandag 2e pinksterdag 2017 is de promotie voor H.W.D. naar de 3e klasse van de KNVB toch een feit. Ondanks 2 eerdere nederlagen in de nacompetitie. Om 14.00 begint de wedstrijd van het jaar tegen Victoria 04 uit Vlaardingen. Het zou een superstunt zijn als Ali Rziki al in zijn debuutjaar als hoofdtrainer, en zijn mannen alsnog zouden promoveren. Maar het kan.

Op zondag 1e pinksterdag is het ondanks de uitslag van de volgende dag al feest; Het 24e 6-6 toernooi met HWD familie en vrienden elftallen. Ieder jaar weer sensationeel met een geweldige sfeer. Niet alleen een d.j. maar ook levende muziek. Ook een cheque van 1.000 euro zal worden overhandigd door de voetbalvrienden aan de jeugdcommissie, voor aanschaf van nieuwe trainingsmaterialen. De loten voor de loterij die hiervoor werden verkocht, waren in 5 weken uitverkocht. HWD is meer dan voetballen. Het cement van deze club, opgericht in 1930, bestaat uit een groep van circa 60 vrijwilligers, waarvan een groot deel liefst achter de schermen, onopvallend voor de buiten wereld , al vele jaren hun vrije tijd inzetten. Op 22 maart is er een initiatief gestart om een ieder die sympathie heeft voor HWD en de club positief beoordeelt en dit uitdraagt zich tot de voetbalvrienden van HWD mag rekenen. Initiatieven van de voetbalvrienden zijn o.a. deelname aan de sociale markt in Overschie, mini reunie voor oud-leden en inwoners Overschie. Een smoelenboek, met inmiddels meer dan 100 foto's. Een loterij voor de jeugd. Ook met de benoeming van ambassadeurs voor de verschillende doelgroepen binnen de club HWD worden vrijwilligers in het zonnetje gezet. Hennie jozee werd op 24 mei 2017 benoemd tot AMBASSADEUR van de Voetbalvrienden van H.W.D.

Hennie is al jarenlang nauw betrokken bij de v.v. H.W.D. De ambassadeur zet zich al jarenlang in op een zeer positieve wijze voor de doelgroep: Klaverjassende senioren uit Overschie en de regio op woensdagmiddag in de kantine van H.W.D. Vanaf 2001 is Hennie actief bezig. Ruim 10 jaar geleden werd zij door de toenmalige voorzitter van H.W.D. Sonja Lamphen benaderd om als coördinator en contactpersoon te gaan functioneren Hennie heeft zoveel plezier in dit vrijwilligerswerk, dat zij van plan is ook de komende jaren, hiermee door te gaan. 1 van de vele voorbeelden, waar een kleine club groots bezig is.