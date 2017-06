Voetbaltoernooi Girls Only

OVERSCHIE- Cheverney Akin en drie van haar klasgenoten uit groep acht bedachten een voetbaltoernooi alleen voor meisjes. Op 24 juni is het Girls Only bij voetbalvereniging Zestienhoven.'We willen zoveel mogelijk meisjes laten kennismaken met voetbal,' vertelt Cheverney, die zelf fanatiek voetbalster is. 'Bij toernooien voor jongens én meisjes vinden sommige meisjes het eng dat ze wedstrijden met of tegen jongens moeten voetballen. Daarom is het nu echt alleen voor meisjes. Want voetbal is een superleuke sport en meisjes kunnen ook goed voetballen. We hebben al sponsors gevonden en we hebben onze flyer en het inschrijfformulier bij alle scholen gebracht. Die gaan we binnenkort weer ophalen. We hopen dat veel meisjesteams mee gaan doen. Gelukkig kunnen we het toernooi organiseren bij Voetbalclub RCSV Zestien hoven, waar ze ook al een paar meidenteams hebben.' Aanmelden voor Girls Only kan nog tot 14 juni. Stuur een mail naar voetbaltoernooigirlsonly@ hotmail.com. Meer informatie via Facebook