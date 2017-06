Fit zijn en fit blijven met Jeu de Boules bij J.B.C Maasstad

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE- Voor wie denkt dat er voor ouderen geen leuke sporten meer te doen zijn, die hebben het mis, want vandaag was ik op bezoek bij Jeu de Boules vereniging J.B.C. Maasstad in Schiebroek en moest ik natuurlijk wel een paar flinke ballen mee werpen met een zeer gedreven vrolijk gezelschap. De club bestaat al 32 jaar en is aangesloten bij het N.J.B.B (Nederlandse Jeu de Boules Bond) en ieder lid heeft een speelpas. Door het prachtige weer kon er heerlijk buiten worden gespeeld vandaag. De vereniging beschikt over 3 speelvelden van 12 bij 3 meter met 18 speelbanen. Bij slecht weer kan er in een verwarmde Boulodrome (binnenruimte) worden gespeeld waar 10 banen beschikbaar zijn. De wanden van deze binnenruimte zijn ooit beschilderd door decorontwerper/schilder van o.a. de Rotterdamse Schouwburg; Aad Bos. De leden hebben alles zorgvuldig ingekleurd waardoor er een pittoresk Frans sfeertje is ontstaan. Jeu de Boules lijkt gemakkelijk maar het vergt toch wel wat behendigheid. Een team kan worden gevormd door 2 of 3 personen zegt Adriana Volkers – Bulnes. Een team heeft 6 ijzeren boules, je speelt of 3-3 of 2-2-2 Twee teams spelen tegenover elkaar. Wie de 1e 13 punten heeft die heeft gewonnen. We tossen altijd eerst wie er gaat beginnen. Die gooit als eerste de but (houten balletje) uit tussen 6 en 10 meter en dan begint het spel. De ijzeren bal gooi je naar de but en de tegenpartij moet dit proberen te verbeteren om dichterbij de but te komen. Een meetlint is wel belangrijk, want soms moet je echt meten wie er het dichts bij ligt en dat is dan je puntenaantal. Door ervaring vertelt Paul Rijnders leer je slag te krijgen, je moet in het ritme komen. Je hand recht houden en aanvoelen of je hoog moet gooien of juist lager om in de buurt te komen van de but. Er worden bij J.B.C Maasstad hele toernooien gespeeld en Mevrouw van Strien, de secretaris van de vereniging heeft haar handen vol aan de administratie van al deze toernooien die het hele jaar door gaan. Vandaag werden er 3 wedstrijden gespeeld en was er omdat het 2e Pinksterdag was een heerlijke kaasproeverij georganiseerd voor de leden door Wil Slavenburg. Natuurlijk heb ik de wedstrijd meegespeeld maar alle ballen mis natuurlijk maar ik heb het reuze naar mijn zin gehad met deze geweldige leden en veel geleerd van het gezellige spel. De gemoedelijke sfeer onderling viel mij direct op, één grote familie in club verband.

Voor inlichtingen en toernooien zie ook de website: http://jbcmaasstad.nl/ Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen contact opnemen met Mevrouw van Strien 06-24640658 of e-mailen naar: jbcmaasstad@planet.nl J.B.C Maasstad, Hazelaarweg 38, 3053 PM Schiebroek