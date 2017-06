HWD blijft 4e klasse

Door Hans van Luijpen

OVERSCHIE- Na een seizoen vol verrassingen speelden afgelopen zondag HWD tegen Victoria 04 voor een plek in de 3e klas KNVB. Ali Rziki op de laatste trainingsavond benoemd als ambassadeur voor de doel groep SELECTIE HWD had samen met zijn staf de groep op scherp gezet. Slechts een overwinning zou promotie betekenen. HWD was de hele wedstrijd sterker, maar doelpunten bleven lang uit. Spits Vincent scoorde in buitenspelpositie en het oorverdovende gejuich verstomde onmiddellijk. Met de rust was het nog 0-0. Na de rust nam HWD wederom het initiatief maar goals bleven uit. Door een breukje van zijn vingers kon de vaste HWD keeper niet spelen en was jeugdvoorzitter Mitchell vd Meer bereid de keepershandschoenen aan te trekken en werd door enkele knappe reddingen de man van de wedstrijd. Op de bank zat voor de zekerheid ook Jeroen Wijnholds voormalig keeper van HWD 1.

Helaas een kwartier voor tijd werd het 0-1 en leek het voorbij. Door een doelpunt van Abner werd het 10 minuten voor tijd 1-1. Een stunt hing in de lucht maar stortte uiteen op de paal. Van de eerste tot de laatste seconden blijven knokken. En vooral samen als team. Maar toch champagne voor de tegenstanders. De grootste winst voor HWD 1 was de snelle groei van een vriendenploeg tot kanshebber voor promotie. Dat de sfeer uitstekend was, blijkt wel uit de groepsfoto na de wedstrijd. Een nieuw seizoen, nieuwe kansen.

Een tijd om kwaliteit te verhogen, werven van spelers en jonge vrijwilligers om ruimte te maken voor enthousiaste jongeren om met hun opgedane kennis de club HWD naar een hoger niveau te brengen. Dit geldt ook voor Hans van Luijpen, die volgende maand met pensioen, 65 jaar, gaat. ,Overschiese Krant en lezers bedankt voor jullie positieve reacties op mijn artikeltjes''.