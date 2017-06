Hike groot succes dankzij weer en innovatie

OVERSCHIE- De 29e Overschiese Hike, gehouden op zaterdag 10 juni, is een groot succes geworden. De Hike is een stevige wandeltocht, waar teams van minimaal 4 personen onderweg opdrachten vervullen waar ze beter of slechter scoren. In totaal 22 teams van gemiddeld 6 personen liepen de 23 kilometer. Ze deden onderweg 22 opdrachten. De start was in de Rhoonse grienden waar de teams met busjes naar toe waren vervoerd, onder meer met de Overschiese wijkbussen. Winnaar werd het team van CJV Overschie. Dit team neemt op zich de Hike van 2018 te organiseren. De leden van dit team zijn Karin Meijer, Els Moltzer, Maaike Sluijter, Emiel van Lierop en Pim Oosterhoff.

Het weer op zaterdag 10 juni was prachtig en dat hielp erg mee. Daarnaast had het organiserende Tempel Team gekozen voor het thema 'Uitvinders', en zelf de daad bij het woord gevoerd: een groot deel van de route was dit jaar uitgezet met een 'app'. De tocht heeft namelijk ook een speur-element: je moet je route zelf zoeken. Onderweg deden de teams bij 22 posten de opdrachten. De laatste opdracht was op Scouting Starrenburg, waar ook traditiegetrouw de vrolijke en spannende presentatie van de uitslag werd gehouden.