HWD toch naar 3e klas

Door Hans van Luijpen

OVERSCHIE- Omdat na de deadline de overbuur JHR voor het zaterdagvoetbal koos, zal HWD het komende seizoen alsnog promoveren en te bewonderen zijn in de 3e klas. Net als SVV, Coal, Pretoria, WIK en Victoria 04.. Wat een mooi kado voor hoofdtrainer Ali Rziki en zijn assistenten Eurisio Santiago , Daan Blij en de overige stafleden Maar natuurlijk ook voor alle spelers,vrijwilligers en de voetbalvrienden van HWD. Het afgelopen jaar is er iets unieks gebeurd. HWD leek te starten zonder zondag selectie. Totdat door een prima initiatief van Bram Ladage en Ali Rziki met volledige ondersteuning van het bestuur, met name voorzitter Ed Ficken en bestuurslid voetbalzaken Cees van Rooijen twee vriendenploegen konden worden geformeerd. HWD 1 en HWD 2.

Gezelligheid, wederzijds respect, sfeer, gecombineerd met sportiviteit en humor was het uitgangspunt. Maar toen na een aarzelend begin, promotiekansen kwamen, zonder de uitgangspunten uit het oog te verliezen leek een sprookje te gaan uitkomen. Maar de 1e nacompetitie werd op 2 doelpunten na net gemist. Helaas ook promotie bij de 2e nacompetitie werd op zelfs 12 centimeter (bal op de paal 5 minuten voor het einde) gemist. En dan toch beloond worden. Dik verdiend.

In het nieuwe seizoen werven, keuzes maken, doorselecteren, verjongen op sportief en organisatorisch gebied. Hogere kwaliteit is noodzakelijk. Met veel talenten binnen HWD maar ook in de regio van Overschie moet het gaan lukken. Maar nu eerst feesten en vakantie vieren. Allen veel succes in het nieuwe seizoen.