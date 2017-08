Gratis tennisclinics voor jongeren

OVERSCHIE- Vanaf 4 september worden er 5 maandagen lang gratis tennisclinics gegeven aan kinderen en jongeren uit Overschie. Deze clinics worden verzorgd door trainer Pascal van tennisvereniging Overdeschie en Jongerencoach Steven Schutrup (Wmo Radar) op het Saenredamplein in Overschie. De clinics worden gegeven van 16.00 tot 17.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Wel wordt er verwacht dat je bij deelname ook alle 5 weken aanwezig bent. Uiteindelijk wordt de laatste clinic feestelijk afgesloten op 2 oktober bij tennisvereniging Overdeschie. Voor deelname is het fijn als je kleding aan hebt waarin je vrij kan bewegen. Tennisrackets en andere benodigdheden worden verzorgd door tennisvereniging OverdeSchie. De tennisclinics zijn voortgekomen uit een samenwerking tussen Wmo Radar, tennispark OverdeSchie, Rotterdam Sportsupport en Stichting United 010.