Krachtexplosie bij atletiek

Door Aad van Dijk

OVERSCHIE- Woensdagmiddag 9 augustus j.l. wilden de deelnemers aan de atletiek clinic wel eens proberen of ze net zo explosief konden starten als ze op TV tijdens de EK in Londen hadden gezien, zoals onze "eigen" kampioene Daphne Schippers. Ze kregen dus les in reactiesnelheid, maar ook in starttechniek en op de foto kun je zien dat het er eigenlijk al heel goed uitzag. Een behoorlijk aantal ouders keek vanaf de zijlijn toe en aan de reacties was te merken dat ook zij er veel plezier in hadden. Ze zagen o.a. ook 4 ploegen die tegen elkaar streden bij de spannende estafette waarna de groep in drieen werd gedeeld, waarbij er bij verschillende trainers de atletiek onderdelen kogelstoten, speerwerpen en verspringen werden afgewerkt. Natuurlijk werd daarbij ook gekeken wie het verst kwam.

Er was een jongen bij die uit Swifterband (Noord Oost Plolder) kwam en bij zijn nichtjes in Overschie logeerde. Eind van de week zou hij weer naar huis gaan, maar hij vertelde mij dat hij wilde proberen de logeerpartij te verlengen zodat hij ook de woensdag erop nog mee kon doen met de laatste atletiek clinic gedurende de zomervakantie, zo leuk vond hij het. Als iedereen straks weer naar school gaat krijgen ze te horen dat ze met de Sportentocht mee kunnen doen, een kennismaking met allerlei sporten in Overschie. Ook Gezond Bewegen zal daaraan meedoen zodat je, als je je tenminste vooraf opgeeft, op woensdagmiddag 13 september weer met ons op het sportveld naast Levenslust kunt atletieken.