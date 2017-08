Voetbalschool Elite - Scoren met Talent!

OVERSCHIE- Zondag 27 augustus én zondag 3 september van 8.30 -10.30 uur organiseert Voetbalschool Elite open dagen om gratis kennis te maken met voetballen én het profijt van een positieve mindset. Jongens en meisjes t/m 16 jaar, voetballend en (nog) niet-voetballend, zijn van harte welkom om deel te nemen aan de open dagen.

Voetbalschool Elite traint en coacht spelers op individuele kwaliteiten. Het aanbieden van de meest optimale leeromgeving waarin jonge (voetbal)talenten tot maximale zelfontplooiing komen is dan ook het doel. Dit doen wij doormiddel van het combineren van een positieve mindset, cognitieve vaardigheden en natuurlijk voetbal. Om dit te bereiken, werken wij enkel met trainers en/of scouts die officieel geregistreerd zijn bij de KNVB en die over een geldige licentie beschikken. Alle trainingen zijn gericht op de ontwikkeling en het plezier van de deelnemer. Voetbalschool Elite stimuleert en coacht de deelnemers dan ook altijd op een positieve manier. Wij staan dan ook elke keer versteld van de progressie van de deelnemers en vooral het plezier dat zij daaraan beleven! Bij Voetbalschool Elite kun je twee keer per week terecht om je eigen talenten te ontdekken én om die verder te ontwikkelen. Dit kan 1 op 1, in kleine groepen (maximaal 3 deelnemers) en ,bijvoorbeeld met je vrienden of team, in een grotere groepsvorm (maximaal 10 deelnemers). De activiteiten vinden plaats op Sportpark HWD, Taludweg 5, in Rotterdam.

Maatschappelijk betrokken

Voetbalschool Elite wil graag haar steentje bijdragen aan verbinding binnen de maatschappij. Zo steunen wij Stichting Veilig Onderwijs Rotterdam dat zich o.a. inzet tegen pesten op scholen. Verder staan wij zeer open voor maatschappelijke projecten die, net als onze Voetbalschool, de insteek hebben om te denken vanuit de talenten van een persoon en een omgeving creëren waarin een persoon kan achterhalen waar zijn of haar talenten licht. Voetballen bij ons vindt plaats op een intensieve, leerzame én vooral plezierige wijze!

Geïnteresseerd en zin om kennis te maken met Voetbalschool Elite?

Voetbalschool Elite organiseert twee open dagenl Deelname is geheel gratis voor jongens en meisjes t/m 16 jaar! Lijkt het je leuk om mee te doen? Stuur dan een mailtje naar info@voetbalschool-elite.nl of bel naar +31 6 83 13 81 72. Aanmelden kan tot en met vrijdag 25 augustus 2017.