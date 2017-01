Verlichte molen “de Speelman”

OVERSCHIE- Ook dit jaar was molen "de Speelman tijdens Kerst en Nieuw Jaar weer met een ster in de bovenste roe verlicht. Het blijkt een traditie te zijn. Reden voor uw redacteur om voor informatie naar de molen te gaan. We troffen de molenaars Ton, Hans en Jaap.

De ster in de bovenste roe staat op een hoogte van 30 meter. Daardoor is hij goed te zien. De lichtslangen rond de ster zijn zo gemonteerd dat de bewoners van de wijk Zestienhoven ook de verlichting goed kunnen waarnemen. De rooster van de ster is bijna 2 meter hoog en breed. Pratend over het nieuwe jaar komt de vraag naar voren: "wat zijn de wensen voor 2017". Die vraag trok een blik wensen open. De molenaars willen graag weer een jaar in goede gezondheid draaien met de molen. Een goede maalwind is een goede tweede. In 2016 is er groot onderhoud gepleegd aan het gaande werk (de draaiende delen) in de molen en de molen is geheel geschilderd. Dat betekent dat er ongeveer 2 maanden niet gedraaid kon worden. De molen krijgt voor onderhoud een bijdrage die is gebaseerd op het aantal omwentelingen per jaar. Normaal komen de molenaars van "de Speelman" op 120.000 tot 150.000 omwentelingen. Dit jaar was dat maar 80.000. Voor een groot aantal omwentelingen is voldoende wind nodig. Komt de wind uit het zuidwest dan vangen de zeilen de wind goed. Bij een wind uit zuidoost staat een grote treurwilg vlak voor de molen. Die vangt de wind weg. Bij noord- tot en met een oostenwind belemmeren andere bomen de wind. Ook uit het noordwest remmen de grote populieren in het park de windkracht. Een derde wens is dat er voldoende klanten komen om meel, bloem en pannenkoekmeel te kopen. Wat verdient wordt met het malen draagt bij aan het onderhoud van de molen. In 2016 werd aan de grote onderhouds- en schilderbeurt in totaal € 58.000 uitgegeven.

Al het meel wordt verkocht in zakken van 1 en 5 kg. Voor het vullen van deze zakken zouden de molenaars nog wel wat hulp van vrijwilligers kunnen gebruiken. De molenaars wezen er ook nog op dat de lezer donateur kan worden van de stichting tot behoud van molen "de Speelman". De enige molen die uit de rijke molengeschiedenis van Overschie is overgebleven. Toch wel iets om zuinig op te zijn. Wilt u de molen bezoeken? Woensdag en zaterdag van 10.00 t/m 15.00 uur is de molen toegankelijk. Uw bent net zo welkom als uw redacteur, die kreeg uitgebreide informatie.