Éérste Dreamliner geland op Rotterdam The Hague Airport

OVERSCHIE- Onlangs is de eerste Dreamliner geland op de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Belangstellenden konden die ochtend een kijkje nemen in de nieuwe Dreamliner welke ruimte biedt aan maximaal 500 personen.

Welkom aan boord!

De Dreamliner beschikt over een aangename ambiance door de toepassing van pilaren. De gehele ruimte is geluidsdicht en biedt free WiFi aan boord. Zon- en daglichtinval leveren een belangrijke bijdrage aan de beleving van de binnenruimte welke uitermate geschikt is voor meetings, presentaties, borrels, bijeenkomsten en partijen. De Dreamliner beschikt over een complete AV-inrichting, bestaande uit schermen, geluidsinstallatie, microfoon, pointer en optioneel podium. De ruimte kan worden ingedeeld in verschillende opstellingen, te weten: School, Carre, U-vorm, Theater, Receptie, Diner, Blok en Cabaret. De Dreamliner is gelegen op de tweede verdieping van Worldhotel Wings en is op 31 januari jl. in gebruik genomen tijdens een speciaal georganiseerde Health Challenge. Genodigden konden die ochtend deelnemen aan een ontspannen yogasessie, gevolgd door een uitgebreid Healthy Breakfast Buffet om de dag vol nieuwe energie te starten.

Uitbreiding bestaande vloot

"Met de toevoeging van de Dreamliner aan onze vloot, kunnen we nog beter voorzien in de wensen en behoeften van onze gasten. Naast de bestaande vergaderruimtes en boardrooms in verschillende thema's, de evenementenhal/hangar van 900 m2 en het auditorium, kunnen we nu met extra 494 m² uitgebreid inspelen op beschikbare capaciteit voor grote evenementen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. We zien de vraag naar de organisatie van grote evenementen in onze regio steeds meer toennemen", vertelt Berry Gerretsen, directeur Worldhotel Wings enthousiast.

Worldhotel Wings voorziet de moderne reiziger van alle gemakken. "We blijven innoveren om te komen tot betere prestaties die voorzien in de behoeften van onze gasten, waarbij ruimte is voor individuele wensen. Met een team van ruim 80 medewerkers zetten we ons dag en nacht in. Worldhotel Wings laat niets aan het toeval over en verzorgt alles tot in de puntjes. We give your unique needs Wings", aldus Berry Gerretsen.