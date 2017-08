Heerlijk rivieren bevaren met cruiseschepen van rederij Zilvermeeuw

Door Rein Wolters

OVERSCHIE- Op velerlei manier is het mogelijk dagcruises te maken op de vaarwegen door en rondom Rotterdam en Noord-Brabant. Volgend jaar doet de alom bekende rederij Spido dat maar liefst honderd jaar. Eerst als een soort postboot naar schepen en daarna ook als watertaxi van en naar vrachtschepen op stroom. Spido is uitgegroeid tot een modern cruisebedrijf met naast de vooral bij toeristen erg gewilde reguliere rondvaart van vijf kwartier door de havens ook dagtochten naar alle windrichtingen en als bijzondere attractie naar de 2de Maasvlakte.

Minder bekend, maar zeker zo goed zijn minicruises met een van de zes schepen van concurrent rederij Zilvermeeuw uit Drimmelen in Noord-Brabant. De jachthaven van Drimmelen is de grootste van Nederland. Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw heeft een aardige vinger in de rondvaartpap van Rotterdam naar Drimmelen en andersom. Daarnaast zijn de steigers van de Zilvermeeuw de best denkbare plaats om een dagje uit in de Brabantse Biesbosch te beginnen.

Een van de mogelijkheden in de zomermaanden is stappen op de Zilvermeeuw 2 bij de Watertoren van Kralingen voor een tocht naar Drimmelen. De cruise duurt vijf uur en die maak ik met ruim tweehonderd passagiers en begint met koffie met appelgebak.

,,Dat gaat er in als koek,'' lacht Sjaan Horeweg-Hartog uit Hoogvliet. ,,Ik woon daar nu een paar jaar,'' vertelt ze met een brede glimlach. ,,Maar ik ben in 1939 in Overschie geboren en daarna getogen. Mijn hele familie heeft er gewoond of woont er nog. Ik heb zo'n tien jaar gewerkt bij de verdwenen borstelfabriek van Van den Burgh. Deze rondvaart al eens eerder gemaakt en dat wordt nu weer een dag vol genieten,'' voorspelt ze. Sjaan is de weduwe van Joop Horeweg, een bekend voetballer van VOB, die ooit ook speelde voor Excelsior. Voorts was hij jaren scheidsrechter in de competitie voor vrouwenvoetbal en daarnaast speelde hij wedstrijden op het biljartlaken. Sjaan zit aan boord aan tafel met een familie (man, vrouw, twee mooie dochters en (schoon)moeder uit Rotterdam en Hendrik Ido Ambacht. De vader lijkt een tweelingbroer van conferencier en duizendpoot Dolf Jansen. ,,Dat hoor ik wel meer,'' grijnst hij op vrijwel dezelfde wijze zoals de 'echte' dat ook doet. ,,Ik ben in Vreewijk geboren,'' vertelt hij.

Ondertussen scheuren op de Nieuwe Maas als straaljagers watertaxi's voorbij en op iets minder snelle wijze waterbussen en ferry's. Ons cruiseschip schommelt in hun deining. Op een rustige en geanimeerde wijze vertelt de kapitein via de centrale geluidsinstallatie over de bezienswaardigheden.

Nynke, een van de vijftien verzorgenden aan boord, brengt bestelde witte en rode wijn. De werkstudent vertelt het werken aan boord leuk te vinden en fijne collega's te hebben. Wat trouwens opvalt is dat ze allemaal vriendelijk zijn en – bij wijze van spreken – de benen onder hun gat vandaan lopen om het iedereen naar de zin te maken. Het gevraagde glas water voor de medicijnen is geen enkele moeite. Aan de andere kant van het brede gangpad zit een gezelschap van 19 mensen uit IJsselmonde. Met verrekijkers halen ze de oever naar zich toe. ,,Wij zijn bewoners van de Biezenkreek,'' vertelt de 71-jarige woordvoerder Peter Rietveld, die ook de portemonnee voert. ,,We kijken vanuit onze woning uit op het trainingsveld van Feijenoord''. In voetballand is Rietveld geen vreemde. Peter was bestuurder van voetbalvereniging Hillesluis waar de helaas veel te jong overleden Wiet van Holten voorzitter was. Peter voerde ook acties voor goede doelen zoals gehandicaptenvoetbal.

Ondertussen varen we bij Alblasserdam voorbij de loods van superjachtbouwer Oceanco, waar schepen van de helling lopen die één miljoen euro per strekkende meter kosten. Intussen is ook de tijd genaderd om de lucht eer aan te doen. Op keurige en gedisciplineerde wijze rijzen de gasten van hun stoelen en schuifelen al opscheppend langs de twee identieke buffetten met soep, vijf broodsoorten, krentenbrood, cake, vier soorten vleesbeleg, vier soorten kaas, paté, warme snack, huzarensalade en nog veel meer. Verder is er onbeperkt bij de lunch koffie, thee en melk. Het smaakt voortreffelijk. De mevrouw aan tafel krijgt een glutenvrije lunch voorgezet. ,,Ook dit smaakt voortreffelijk,'' memoreert ze.

Dordrecht, 's Gravendeel en de Dordtse Kil worden ook genomen. Rustig varend gaat het onder de Moerdijkbruggen door over het Hollands Diep naar de Biesbosch. Wat een rust en wat een pracht en praal aan oerbos. Zo'n vierhonderd bevers telt het vruchtrijke gebied, die tot 1.30 lang kunnen groeien. Het zijn nachtdieren, maar dat is de ene zeearend in het gebied niet. De schipper weet precies waar het nest zich bevindt en laat de boot stilletje drijven voor een goed uitzicht op de burcht. Het is een van de vele interessante zaken in het gebied. Sommige van de kreken zijn zo dichtbegroeid dat het schip er nauwelijks kan passeren.

Na vijf uur cruisen varen we op de Amer en komt Drimmelen in zicht. Een fijne en ook leerzame vaartocht zit er op. Vier touringcars van Ringelberg rijden het gezelschap in vijftig minuten terug naar hun auto's bij de oude Watertoren van Kralingen. Sommigen spreken af elkaar opnieuw te zien op een van de cruiseschepen van rederij Zilvermeeuw. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn voor een cruise van 7,5 uur non-stop van Drimmelen naar Rotterdam en terug naar de opstapplaats. Zie voor nadere informatie van alle vaartochten, vaartijden en ensembles www.zilvermeeuw.nl of bel 0162-682609.