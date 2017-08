Genieten van natuur en stilte bij cruisevaart op de Linge met rederij Leerdam

Door: Rein Wolters

OVERSCHIE- Leerdam ligt op een half uur autorijden van Rotterdam. Het 21.000 inwoners tellende stadje ademt eeuwen historie uit en is wereldberoemd vanwege onder meer de glasblazerij en glasindustrie. Het ligt aan de 108 kilometer lange rivier de Linge, die Gelderland en Zuid-Holland verbindt en kronkelt van Gorinchem naar Doornenburg. Het stadje Leerdam – of moeten we spreken van een lieflijk dorp? - kent een bloeiend toerisme en volop recreatie, niet alleen binnen de stadswal, maar ook op het water. Dat komt vooral door rederij Leerdam, een van de drie vestigingen van Betuwse Stromen BV langs de visrijke Linge

Deze combinatie is toonaangevend in het rivierengebied voor wat betreft verzorgde actieve dag-uitstapjes voor groepen en particulieren. Sinds de oprichting aan het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft het bedrijf een aanzienlijke groei doorgemaakt en is ook hét verhuuradres geworden voor fietsen en kano's in Midden-Nederland.

Bij toeval maakten we via internet kennis met Rederij Leerdam en besloten een keertje mee te varen. Dat was woensdag 16 augustus, bij toeval ook nog eens een schitterende dag zonder regen. Eigenlijk was het motorpassagiersschip volgeboekt, maar voor de Overschiese Krant kwamen toch twee stoelen vrij op het bovendek van de 38.50 meter lange 'Parel van de Linge'. Het andere schip van de rederij, de 27 meter lange 'Kroon van Leerdam', was bij onze aankomst losgemaakt voor varen met een gezelschap. De schepen kunnen respectievelijk 250 en 200 mensen aan boord nemen en liepen in 2002 en 1995 van de helling..

Beide vaartuigen zijn sfeervol ingericht met een grote bar en buffetopstelling en hebben een grote zit rondom met panoramisch uitzicht. Ze varen elke dag, het jaar rond. Beide schepen zijn rolstoelvriendelijk en hebben een rolstoel-/invalidetoilet. De tocht over de Linge gaat langs pittoreske dorpjes en biedt fraaie vergezichten over een oer-Hollands landschap. Een lust voor mensen die graag fotograferen, zeker in een doorvaartsluis met mensen op het brugdek waaronder maar enkele centimeters ruimte over is.

Ondertussen klinkt op een rustige wijze af en toe live-informatie uit de speakers. Beslist niet storend. Het horecapersoneel voert op dezelfde rustige en vriendelijke wijze de bestellingen uit. Op het bovendek heerst rust en genieten we van de stilte, slechts onderbroken door fluitende vogels en soms het neerplenzen van een opspringende vis. Het schip produceert nauwelijks geluid, kennelijk zit er een fluistermotor in. De Linge is nadrukkelijk een recreatierivier, want grote delen zijn vanwege ondiepte niet bevaarbaar voor gemotoriseerde schepen. Naast rondvaartboten varen per week slechts twee binnenvaartschepen met grondstoffen van en naar de glasfabriek in Leersum.

De gemeenten LIngewaard en Lingewaal ontlenen hun naam aan de rivier. Een markant punt in het vaargebied is het dorp Acquoy, bij velen bekend vanwege de scheve kerktoren. Deze staat al scheef sinds de bouw in de 15de eeuw. Aan de toren is nog te zien dat men halverwege de bouw heeft geprobeerd een correctie toe te passen. De toren is ongeveer 17,5 meter hoog en staat aan de bovenkant ongeveer 1,1 meter uit het lood. Dat is 0,2 meter minder dan de bekende toren van Pisa in Italië. Opvallend is dat op het kerkhof het graf van een mevrouw Pisa te vinden is.

Op de grens van de provincies Zuid-Holland en Gelderland ligt het Fort bij Asperen, gebouwd tussen 1845 en 1850. Destijds maakte de vesting deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het belangrijkste defensiesysteem van onze landsverdediging. Het Fort bij Asperen werd in 1949 van zijn militaire functies ontheven. Sinds 31 jaar is dit bijzondere monument publiek toegankelijk. Zo vallen er nog veel meer bijzonderheden op tijdens de reguliere vaartochten van twee en drie uur. Deze worden met hetzelfde schip gemaakt. Nu twee uur komt de ponten in zicht en stappen de gasten van boorde die voor de vaartocht van twee uur hebben geboekt. Zij die drie uur varen gaan daarna nog binnen één uur op en neer in de richting Glasfabriek Leerdam en van Gorinchem. Er zijn allerlei (bloesem)arrangementen en themavaarten mogelijk voor groepen en feesten zowel overdag als 's avonds. De vaste ligplaats is aan de Loswal, Veerstoep 2 in Leerdam en is eenvoudig te bereiken met eigen of openbaar vervoer. Parkeren kan in de directe omgeving.

Een vaartocht van twee uur kost 13 euro en voor kinderen van 4 tot 11 jaar 9 euro. De afvaarttijden en andere mogelijkheden staat vermeld op www.rederijleerdam.nl of via 0345-651269.