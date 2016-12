Vrijwilligersfeest Route 33

'Als elke vrijwilliger een ster kreeg werd het nooit meer donker'

Door: Ada van Noordwijk

OVERSCHIE- Op de Internationale Dag van de Vrijwilliger had Route 33 woensdag 7 december alle vrijwilligers uitgenodigd voor een feestje. Locatie was Tennispark OverdeSchie waar de gezellige ruimte omgetoverd was tot een heus casino. We werden verwelkomd met een feestelijk borrelend drankje en een zeer ruime keuze aan heerlijke taarten die gemaakt waren door Marja Verkade. Gemeentesecretaris Staets kreeg van Amanda Arthur van Route 33 het woord en zei dat de stad Rotterdam in het algemeen en Overschie in het bijzonder blij was met zoveel vrijwilligers en dat men niet buiten hen kan. Daarna konden de aanwezigen met de bij de ingang gekregen fiches volop spelletjes spelen. Bij elke tafel stond iemand van Route 33 in feestelijke verkleedkleren uitleg te geven over het desbetreffende gokspel. Er werd flink met geld gesmeten en het was zeer gezellig. Iedereen deed met elkaar mee en zo ontstonden er veel nieuwe onderlinge contacten. Na de spelen kwam er heerlijk Surinaams eten van Rotishop Schanswijck dat goed in de smaak viel bij iedereen. Na afloop kregen we nog een leuk presentje mee naar huis waaronder een wekflesje met daarin waxinelichtjes.De tekst op het glas wil ik jullie niet onthouden die luidt: Als elke vrijwilliger een ster kreeg werd het nooit meer donker in Overschie. Route 33 heeft de vrijwilligers prachtig in het zonnetje gezet.