Kerstmaaltijd voor zeeverkennersgroep J.C.J. van Speijk

OVERSCHIE- Zaterdag 17 december j.l. hebben de bevers, welpen en verkenners van zeeverkennersgroep J.C.J van Speijk hun laatste opkomst van dit jaar gehad. Om 13.00 uur werden eerst de kinderen verwacht in het mariniersmuseum voor de twee nieuwe tentoonstellingen: expeditie speurneus en expeditie Manuslu. In ruim twee uur hebben de kinderen alles geleerd over speuren en klimmen op hoogte. Toen we weer in het clubhuis terugkwamen, waren de tafels feestelijk versierd en rook het erg lekker. Na nog een paar spelen gedaan te hebben, was het eindelijk tijd om aan tafel te gaan. Het menu bestond uit champignonsoep of groentesoep, daarna stamppot zuurkool, boerenkool en peen en ui en als afsluiting een heerlijk ijsje. Zaterdag 14 januari 2017 houden zij hun nieuwjaarsreceptie van 19.30 tot en met 21.30 uur.