Leuke ontmoetingen tijdens nieuwjaarsreceptie J.C.J van Speijk

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE- Zaterdag 14 januari. In een sfeervolle ambiance van kampvuren op het terrein werd ook dit jaar weer een nieuwjaarsreceptie georganiseerd in het clubhuis van water scouting vereniging J.C.J van Speijk. Het was er gezellig druk. Bevers, welpen en verkenners deden hun uiterste best om iedereen te voorzien van koffie en thee met een heerlijke oliebol. Buiten werden de kampvuren goed brandend gehouden. Een warm onthaal van de gebroeders Rene en Fred Mast met rondleiding en uitleg deed mij denken aan mijn padvinderstijd uit mijn jeugd, ik voelde mij meteen thuis.

Kleine bever Carmen (bevers zijn herkenbaar in rode blouses) wilde ook wel een interview geven zei ze, ik ben 5 jaar en ik vind het heel leuk bij de scouting. We spelen trefbal, dan moet je buiten met een bal bankjes omgooien en we doen tikkertje.. ze poseert voor de foto alsof ze nooit iets anders heeft gedaan. Onder de aanwezigen kwam ik ook in gesprek met Jaap Tromp die het clubhuis in april 1988 heeft gebouwd met nog 6 andere ouders en hulp van jongeren. Zijn vrouw Ineke Tromp van 't Hof vertelde dat zij vroeger niet bij de padvinderij mocht van haar ouders, zij trouwde met Jaap en doet nu veel vrijwilligerswerk, waaronder het kaarten versturen als er een jarige is. Mijn zoon Jeroen is welpenleider nu zo vertelt Ineke enthousiast verder.. Kijk en dit is Schipper Erkens wijst zij naar een schilderij, hij was de stuwende kracht achter J.C.J. van Speijk. Wij bestaan nu 106 jaar! Leuke gesprekken van aanwezigen en ik krijg ondertussen van Rene Mast het nesthok te zien van de welpen die daar kunnen klussen, momenteel zijn ze aan een sneeuwpop bezig van plastic bekertjes. Buiten ontmoet ik Tom Kleyn die het project 'De Schone Schie' heeft opgericht. Hij fietste op een dag langs de Schie en zag allemaal troep liggen. Hij besloot het op te ruimen. Ik doe dat voor mijn kinderen en natuurlijk alle kinderen zodat die in een schone wereld op kunnen groeien. Ik vroeg me niet af waarom hebben mensen dit neer gegooid, maar waarom hebben mensen dit niet opgeruimd en zo ontstond mijn project. https://nosuch.nl/trots-op-tommy/

Het was een geslaagde nieuwjaarsreceptie met leuke ontmoetingen bij scouting J.C.J van Speijk. Namens de Overschiese Krant wil ik iedereen een geweldig, enthousiast, schoon en een mooi nieuw Scouting jaar toe wensen. http://www.jcjvanspeyk.nl/