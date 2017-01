Veilig ondernemen in winkelgebied Burgemeester Baumannlaan

'Overschie heeft zijn eerste ster als keurmerk'

Door Lydia van Haasteren

OVERSCHIE- Afgelopen woensdag 18 januari werd de Burgemeester Baumannlaan uitgeroepen tot veilig winkelgebied. Dat gebeurde in het bijzijn van Wethouder Maarten Struijvenberg die een daarvoor speciale stoeptegel met een ster en het kenmerk voor veilig ondernemen in de straat mocht leggen.

Voorafgaand aan dit gebeuren werd er vorig jaar een secret scan' georganiseerd. Een 'mystery shopper' is in de winkels gaan kijken wat hij zonder te betalen kon meenemen. Alles wat hij deed werd met verborgen camera's gefilmd. Op 9 november 2016 hadden we een bijeenkomst met de winkeliers en toen heeft iedereen kunnen zien hoe de winkeldief te werk is gegaan, vertelde projectleider Henk Alblas van Ondernemers vereniging Overschie (OVO), er was bij elkaar voor zo'n kleine € 1235 onopgemerkt meegenomen door onze shopper.

De veiligheid bij de winkeliers werd daarna meteen aangescherpt, en met deze waardevolle informatie zijn de winkeliers nu weer beter voorbereid op deze vervelende vorm van criminaliteit en hopen we dat met deze preventieve acties het aantal diefstallen teruggedrongen zal worden.

De projectgroep KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) is de afgelopen periode druk doende geweest om maatregelen te inventariseren en deels ook al te starten om 'schoon, heel en veilig' in het winkelgebied verder te verbeteren. De aanpak en de plannen van de projectgroep zijn eind november door het KIWA formeel goedgekeurd en vandaag werd door wethouder Maarten Struijvenberg het KVO certificaat feestelijk aan ons uitgereikt. In het bijzijn van leden van de Gebiedscommissie, OVO, fotograaf Arjen Jan Stada, Gemeente Rotterdam en Overschieër van het jaar Kees van der Meer werd deze tegel de grond in geslagen door de wethouder. Deze tegel ligt nu te pronken vlakbij de bushalte van bus 33 op de Burgemeester Baumannlaan hoek 2e Hogenbanweg.

De feestelijke gebeurtenis ging vooraf met een Nieuwjaarsborrel in eetgelegenheid BijBas waar na de tegellegging overheerlijke borrelplanken werden geserveerd voor de gasten. Helaas was er maar één winkelier aanwezig bij deze speciale gelegenheid maar misschien was de tijd niet helemaal gunstig omdat winkeliers nog niet dicht waren om 17.00 uur

Het OVO bestuur heeft alweer mooie nieuwe plannen voor het nieuwe jaar om het winkelgebied verder te promoten. Maar voorlopig hebben wij dus onze éérste ster stoeptegel in winkelgebied Burgemeester Baumannlaan / Hoornwijk.