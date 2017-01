OVERSCHIE- Zaterdagmiddag 11 februari as. is er weer een klaverjas middag op het Ontmoetingsplein van Den Hoogenban. Deze middag begint om 13.30 uur. Deelname € 5,00 p.p. De toegangsprijs is inclusief 3 rondes klaverjassen, koffie/thee met iets lekkers en een borrelhapje. Inschrijven graag voor donderdag 9 februari bij de receptie van Den Hoogenban. U kunt in Den Hoogenban uitsluitend met pin betalen.