Kwartoverschie brengt ‘Bloedbruiloft’ vol liefde, jaloezie, zang en dans in Musica

OVERSCHIE- Theatergroep Kwartoverschie speelt op zaterdag 18 en zondag 19 februari in Musica de voorstelling 'Bloedbruiloft'. Een toneelstuk vol liefde, jaloezie, zang en dans.

In een wereld waar familiebanden en bezit heilig zijn, probeert liefde te overleven. Een bruidegom bereidt zich voor op zijn huwelijk. Zijn moeder kan maar moeilijk wennen aan het idee van zijn vertrek. Ze leeft in het verleden, verteerd door verdriet na de gewelddadige dood van haar man. Zij zint op wraak op de familie die haar leven heeft verwoest. Terwijl de bruid zich klaarmaakt voor haar grote dag, galoppeert haar vroegere minnaar Leon elke nacht langs haar huis. De hartstocht tussen beiden is nog niet geluwd. Het stuk is gebaseerd op 'Bloedbruiloft' van Federico Garcia Lorca.

Kwartoverschie is een initiatief van Overschieënaren Marijke Kinkel, Rik Storm en Annelies Verbeek. In maart is met behulp van subsidie van de gemeente Rotterdam een beginnerscursus georganiseerd in Musica voor mensen die toneel eens wilden proberen. Van de negen starters zijn er drie doorgegaan voor deze productie. Deze zijn aangevuld met zeven andere spelers, ervaren en beginnend, van binnen en buiten Overschie.

Onder regie van Stephan W. Zeedijk is sinds oktober gerepeteerd. Het project wordt afgerond met twee voorstellingen in wijktheater Musica, zaterdag om 20.30 uur en Zondag 19 februari om 14.30 uur. De entree bedraagt € 12,50 inclusief glaasje prosecco en borrelhapje. Je kunt reserveren via www.hoenu.nl

De spelers zijn: Louise Cornelis, Rosita Geitenbeek, Marijke Kinkel, Josje van Nes, Janneke Rood, Linda Schulte, Rik Storm, Wies van der Veen, Annelies Verbeek en Rutger van der Windt