Mini concert koor FORTISSIMO op sociaal straatje Overschie

OVERSCHIE- Opvallendste kraam in het sociaal straatje was de gedeelde kraam van koor FORTISSIMO en een Overschiese voetbalclub. Wat heeft een koor nu te maken met een voetbalclub ? Als je Loes de Vogel en Henny van Luijpen- Eijer kent, gaat er een lichtje branden. Bij voetbalclub VOB is de naam Vogel en bij voetbalclub HWD de naam Eijer een begrip. Al tientallen jaren.

Samenwerking en overleg betekende twee prachtige banners van HWD en koor Fortissimo. Waar HWD de foto's maakte, kon met raden bij Fortissimo hoeveel paaseitjes in een grote glazen pot van twee liter pasten. Spontaan werd er nog een mini concert gegeven door een aantal koorleden. Bij Fortissimo kunnen dames en heren terecht die op dinsdagavond willen zingen met een leuke groep. Kom gewoon langs tussen 19.30 – 20.00 en luister vanaf 20.00 naar de mooie, leuke, gevoelige, gezellige , herkenbare liedjes onder leiding van de jonge dirigent Alejandro. Ervaring is niet belangrijk, Enthousiasme wel. Dus kom gewoon langs en luister en zing mee, vooral proberen, een gratis stemtest is een goede oefening bij twijfels.

Het aantal eitjes was 278 en de winnares Monique vd Most was er erg blij mee, ze ging als verrassing de grote pot met eitjes overhandigen aan een zieke vriendin. Een mooier slot van een zeer geslaagde sociale straat is niet te bedenken.