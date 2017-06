Excursies Landgoed De Tempel en Nieuw Rodenrijs

OVERSCHIE- Deze zomer organiseert museum Oud Overschie weer twee excursies naar het historische landgoed "De Tempel". Dat gebeurt op zaterdag 3 juni en zaterdag 2 september a.s. Omdat het gebouwencomplex van het landgoed een verandering ondergaat tot ouderenhuisvesting zal alleen het park te bezichtigen zijn. Het landgoed blijft eigendom van de gemeente Rotterdam, maar Natuurmonumenten is de beoogd beheerder van het park. Regelmatige bezoekers van het landgoed zullen de oude tuinbeelden missen. Deze monumenten - alle afzonderlijke rijksmonumenten - zijn wel van eigenaar veranderd. Ze zijn eigendom geworden van de NV Stadsherstel Rotterdam, die ze na restauratie wil herplaatsen. Met het herstel van twee beelden van de hand van de bekende 18e eeuwse beeldhouwer Baurscheit de Jonge is al een aanvang genomen bij de Universiteit van Antwerpen.

Deze excursies passen ook heel goed in het kader van de zomertentoonstelling in het museum over architect Sutterland. Het hoofdgebouw is immers van de hand van deze architect. Er zal ook speciale aandacht worden besteed aan de ingrepen en toevoegingen van Sutterland. Belangstellenden verzamelen zich op zaterdag 3 juni of op zaterdag 2 september om 11.00 uur bij de hoofdingang van de Tempel. Na afloop kan men indien gewenst ook een bezoek brengen aan het landgoed Nieuw Rodenrijs.