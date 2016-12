Petitie tegen uitbreiding vliegveld Rotterdam the Hague Airport

OVERSCHIE- ,,Mensen die tegen de voorgenomen forse uitbreiding van vliegveld Rotterdam the Hague Airport zijn, kunnen diverse acties ondernemen. Ze kunnen zich aansluiten bij het collectief van de vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV), of ze kunnen zelf schrijven naar hun wethouder en gemeenteraad'', aldus de BTV die is gestart met een nieuwe, aanvullende mogelijkheid om uw stem tegen uitbreiding van het vliegveld te laten horen, te weten een petitie. De petitie is te vinden via www.btv-rotterdam.nl/petitie