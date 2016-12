Nu ook petitie Rotterdam The Hague Airport uitbreiden

OVERSCHIE- Vliegveld Rotterdam The Hague Airport (RTHA) wil uitbreiden. ,,Dit brengt grote kansen met zich mee voor de metropoolregio. Het wordt tijd dat de grote groep voorstanders zich laat horen. Klagen is heel makkelijk, een positief geluid laten horen een stuk minder eenvoudig. Help de regio vooruit..!'', aldus de petitie die op de website schrijft: Omwonenden van Rotterdam The Hague Airport constateren, dat klagende omwonenden uit eigen belang denken en de kansen die uitbreiding met zich mee brengt, negeren. RTHA vraagt om uitbreiding van de geluidsruimte, waarmee het aantal vluchten geleidelijk opgevoerd wordt. De focus ligt op meer vluchten in de late ochtend en middag. Op die momenten is nog volop ruimte op de luchthaven beschikbaar. Dit biedt kansen voor de regio op economisch vlak. Betere bereikbaarheid voor zakenreizigers en toeristen en verzoeken de regering, lokale en provinciale bestuurders om in het nieuwe luchthavenbesluit de geluidsruimte van Rotterdam The Hague Airport uit te breiden en de metropoolregio zo hoogwaardige luchtverbindingen met de rest van de wereld te geven. Dit mag en kan niet tegengehouden worden door enkele honderden bewoners. Dat staat namelijk niet in realistische verhouding tot de grote groep omwonenden en bedrijven die uitbreiding wel ondersteunen. zie verder https://petities.nl/petitions/rotterdam-the-hague-airport-uitbreiden?locale=nl