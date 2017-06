Overlast door langere werkzaamheden Schiphol

OVERSCHIE- Veel mensen klagen over vliegtuiglawaai boven de regio Rijnmond. Dat komt door de uitgelopen werkzaamheden op Schiphol. Vliegtuigen moeten andere aanvliegroutes kiezen en die gaan vaak over Rotterdam heen. De DCMR Milieudienst Rijnmond kreeg gisteren al 200 klachten, vooral uit Rotterdam, Bergschenhoek, Delft en Gouda. Vanochtend om 11.00 uur stond de teller alweer op 55. "Vliegtuigen van en naar Schiphol moeten andere routes nemen om op het vliegveld te kunnen landen. Dat heeft gevolgen voor het vliegverkeer van Rotterdam naar Londen", zegt Steven van der Kleij van Rotterdam The Hague Airport.