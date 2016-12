Rotterdam The Hague Airport investeert veertig miljoen

OVERSCHIE- Inhaalinvesteringen, nieuwbouw en innovatieve samenwerking met omgeving en onderwijs, de in februari jl. aangetreden airport directeur, Ron Louwerse, introduceerde afgelopen week tijdens de eerste Transavia wintersportvlucht naar Innsbruck zijn airport perspectief voor de komende 4 jaar. Louwerse: "Een andere tijd, vraagt andere omslag. De omslag van de oude naar de nieuwe economie biedt andere kansen op werkgelegenheid, vergroening en start ups van nieuwe bedrijven. Hoe maken we van onze regio een internationale, culturele bestemming. Hoe denken we buitenlanders via Social media te bereiken''.

''Rotterdam biedt een aardig terrein om andere dingen te doen. De komende 4 jaar investeert de luchthaven 40 miljoen. Een inhaalslag vind plaats door de bouw van een nieuwe brandweerkazerne inclusief brandweerauto's, de hoognodige platformrenovatie een aanschaf van een proef met elektrische passagiersbussen. Er zijn zichtbaar meters te weinig. Het Bel Air gebouw gaat tegen de grond en de terminal wordt vergroot. Daarnaast zijn er zijn plannen om het voorplein met de breng -en haalservice te wijzigen, waardoor ook extra horeca met terras mogelijk wordt. Een plein dat met hotel Wings en het reeds in de steigers staande IBIS hotel een flinke aantrekkingskracht kent op de flexibel werkende entrepreneur''.

Louwerse vervolgt: ''Voornoemde groeiambitie kan je niet alleen en Rotterdam biedt een aardig terrein om andere dingen te doen. Er zal nog sterker verbinding worden gezocht met onderwijs en omwonenden. De luchthaven zal op andere terreinen een motor worden, waar een verscheidenheid aan labs een oplossing willen zoeken naar next economy vragen op gebied van big data, verduurzaming, veranderende werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden'' Voor beperking Co2 uitstoot werkt de luchthaven met partners als universiteit van Wageningen die het planten van olifantsgras, in de polders bij Lelystad of zelfs Polen, als oplossing ziet. De toenemende digitalisering vraagt om veranderend inzicht in vervangende werkgelegenheidsbehoefte. Met de ROC's loopt onderzoek naar een opleiding tot gastvrijheidsmedewerker, die de toenemende vraag van senioren naar individuele hospitality service van extra waarde kan voorzien. Dit biedt ook weer kansen voor omwonenden, die naast een breed georiënteerde werkgever als buur, bijvoorbeeld samen als bewoners collectief als energieleverancier kunnen optreden''.

Rotterdam The Hague Airport wil Urban City Rotterdam met zijn regio is op dit moment populair onder inkomend reizigersverkeer. Rotterdam staat hoog op de internationale lijsten van hippe bestemming. Daar misstaat een innovatief opererende airport geenszins tussen.