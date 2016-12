Opknapbeurt voor Groothandelsmarkt Spaanse Polder

OVERSCHIE- De handel op de Groothandelsmarkt in de Spaanse polder draait goed, alleen het terrein en de gebouwen zijn sterk verouderd. Een opknapbeurt van 20 miljoen euro moet de handelsmarkt in groente, fruit en levensmiddelen en Rotterdam als voedseldistributiecentrum weer op de kaart zetten. Vooral 's nachts en 's ochtends vroeg is het een komen en gaan van vrachtwagens, bestelbusjes, leveranciers, marktkoopmannen, horecaondernemers en winkeliers.



"Wij verkopen hier Arabische levensmiddelen en die gaan vooral naar Turkse en Marokkaanse supermarkten", vertelt handelaar Hemen Jamal van Multi Food Trading. Hij is één van de zestig ondernemers op de Groothandelsmarkt en vindt dat de boel hoognodig onder handen moet worden genomen. "Dat kan je wel zeggen ja, vooral met parkeren is het niet handig en iedereen kan gewoon binnenkomen zonder pasje."



Op de Groothandelsmarkt wordt jaarlijks voor miljoenen euro's verhandeld maar het is er rommelig, vervallen en verouderd. Vishandel Schmidt Zeevis verruilde eerder al het centrum van de stad voor de Spaanse polder. Een gewaagde keuze met succes. Een investeerder durft nu ook 20 miljoen euro te investeren in een opknapbeurt van de Groothandelsmarkt in levensmiddelen. "Wij gaan het gehele complex van ruim zeven voetbalvelden groot in fases slopen en daarvoor in de plaats komt er een overdekt gebouw terug waarbij het verkeer achterom wordt geleid en de handel binnen kan plaatsvinden", vertelt Jan Brouns van investeerder Urban Industrial. Speciale aandacht bij de herontwikkeling van het gebied is er voor verduurzaming. Het vrachtverkeer wordt gescheiden van bezoekers, de afvalstromen worden beter geregeld en de koelsystemen zo energiezuinig mogelijk gemaakt.



De gemeente Rotterdam was eigenaar van de Groothandelsmarkt en is blij met de verkoop. Het levert de gemeentekas geld op maar belangrijker is de impuls voor bedrijvigheid. Wethouder Maarten Struijvenberg: "Het voedselcluster is nogal omvangrijk in Rotterdam en de regio, 6100 bedrijven en 43000 arbeidsplaatsen en we vinden het mooi als het blijft maar ook kan groeien. De handelaren kunnen niet wachten tot de boel wordt opgeknapt. "Tuurlijk, opknappen is één van de eerste stappen die meneer Brouns als nieuwe eigenaar, mag doen, hoop ik tenminste", zegt handelaar Jalal lachend. Op zijn wensenlijstje staan een overkapping, betere parkeerfaciliteiten en een goede beveiliging bij de ingang.