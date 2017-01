Uitnodiging uitreiking van het eerste KVO certificaat

OVERSCHIE- Het bestuur van de Ondernemersvereniging Overschie nodigt alle winkeliers en alle OVO relaties hierbij van harte uit om aanwezig te zijn bij de uitreiking van het eerste KVO certificaat voor het winkelgebied Burgemeester Baumannlaan / Hoornwijk. De projectgroep KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) is de afgelopen periode druk doende geweest om maatregelen te inventariseren en deels ook al te starten om 'schoon, heel en veilig' in het winkelgebied verder te verbeteren. De aanpak en de plannen van de projectgroep zijn eind november door het KIWA formeel goedgekeurd en op 18 januari komt wethouder Maarten Struijvenberg het KVO certificaat feestelijk aan ons uitreiken. Een belangrijke mijlpaal, en leuk als u erbij kunt zijn, ook omdat we dan met u het glas willen heffen op het nieuwe jaar 2017 waarvoor het OVO bestuur alweer mooie nieuwe plannen heeft om het winkelgebied verder te promoten.

OVO leden en ook niet OVO leden zijn van harte welkom op woensdag 18 januari 2017: lokatie lunchroom BijBas, Burgemeester Baumannlaan 120A Om 17.00 uur is de formele uitreiking van het KVO certificaat door de wethouder aansluitend is de nieuwjaarsreceptie tot circa 19.30 uur NB in verband met de catering graag uw aanmelding via info@ondernemersverenigingoverschie.nl