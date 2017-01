Abdul Ali Douhoucha vertelt…

'Mijn vader Mohammed was de 1e Islamitische slager in Nederland'

Door: Lydia van Haasteren

Overschie – Een dol enthousiaste Ali benaderde de Overschiese Krant om zijn dankbaarheid te betuigen, want n.a.v. van zijn vorige interview over de Marokkaanse Sfenj Oliebollen heeft hij er toch maar mooi rond de 300 verkocht zei hij. Mijn dochters hebben die buiten verkocht en het was best druk. Ik zelf was er ook die dag om te proeven en een kijkje te nemen en ze waren heerlijk!

Vandaag wilde Ali nog meer vertellen over het ontstaan van de Shoarma. De originele naam van vroeger was Shwa, afkomstig van de Marokkaanse Joden. Vroeger woonden er veel Joden in Marokko, later zijn die terug gegaan naar Israel. Er werd gekruid lamsvlees voor gebruikt en indirect verhit/ geroosterd op steen aan een spies. Later werd de naam veranderd in Shoarma en op de moderne manier zoals wij die nu kennen gemaakt, een draaiende grill waarbij plakken op elkaar gestapeld vlees op een spit aan alle kanten wordt geroosterd. Er worden verschillende soorten vlees naar keuze voor gebruikt zoals kip, kalkoen en varkensvlees. De kleine reepjes vlees worden geserveerd in een pitabroodje.

Mijn vader Mohammed Douhoucha was de 1e Islamitische Slager in de Witte de Withstraat, en naast ons zat David, een Israëliër met de originele Shwa (Shoarma) Dat was ongeveer in 1980 en hij kwam altijd vlees bij ons halen zegt Ali. Mijn vader was een groot man, een vakslager en heel veel Turkse en Marokkaanse slagers in wording hebben bij hem examen gedaan en een diploma gekregen. Ik heb grote plannen zegt Ali want ik wil uitbreiden. In de toekomst wil ik de platenzaak hiernaast erbij nemen. Daar wil ik een restaurant van maken met een eigen ingang. Ik wil dan de originele Shwa daar serveren, lekker soepen en Tajine gerechten.

Het gaat geweldig worden zegt Ali en dan moet je weer komen hoor, ik heb grote plannen lieverd.. Ali is niet te stoppen, zijn enthousiasme maakt mij altijd blij en zijn klanten verlaten zijn slagerij wederom met een dikke glimlach en een onsje meer. Altijd lachen bij Abdul Ali, altijd vol vuur en vol ideeën. Ik kijk uit naar zijn nieuwe uitbreiding: Het "Marokkaanse Restaurant". Succes Ali, tegen die tijd kom ik zeker langs!