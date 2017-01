‘Van Alles Conceptstore’ opent zijn deuren

Ondernemers en webshops bieden een platform om hun producten of diensten te verkopen

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE- Het voormalige Wibra pand aan de Burgemeester Baumannlaan 115 krijgt een nieuw gezicht. In het pand gaan verschillende ondernemers hun producten verkopen onder één dak. De stuwende krachten achter dit nieuwe concept is PNL Vastgoed Maatschappij BV . De nieuwe naam van deze winkel zal zijn: 'Van Alles Conceptstore'. Op woensdag 1 februari openen wij onze deuren voor het publiek van 16.00 - 18.00 uur en zaterdag 4 februari gaan we feestelijk officieel open zegt Pio Fernandez. Dochter Celesta Fernandez en Tom van der Leek nemen het beheer en de nieuwe verhuurders van de winkel op zich.

Er zijn al een aantal ondernemers ondergebracht. Petra van Zon en Erica van Zeijl van Babyzaak 'Klein Beginnen & Grooot' hebben al ruim 20 jaar een vestiging in de Hartmanstraat 24-26 met een groot assortiment zwangerschapskleding, kinderkleding, babykleding, kindermeubels, kraamcadeautjes, verzorgingsproducten, schoentjes, beddengoed, kinderwagens, boeken en natuurlijk speelgoed. http://kleinbeginnen.nl/

Joyce Kyvon is ook een van de onderneemsters die er met sieraden, dameskleding, shawls, tassen en andere accessoires het pand gaat vertegenwoordigen.

Lotty Dupont van Maison DuPont, is een bekende in Overschie en had al eerder een winkel aan de Burgemeester Baumannlaan. Ook zij heeft een plek in het nieuwe pand. Lotty heeft al jaren een passie voor het verfraaien van haar eigen huis en omgeving. Maison DuPont is geheel gericht op het creëren van stoere, stijlvolle en betaalbare inrichtingen. http://www.maisondupont.nl/

Nieuwe ondernemers kunnen zich nog altijd aanmelden op email adres: info@van-alles.com

De openingstijden van 'Van Alles Conceptstore' zijn:

Van woensdag tot vrijdag van 10.00 – 17.30 uur

Zaterdag van 10.00 – 17.00 uur

Op maandag en dinsdag: Gesloten

https://www.facebook.com/vanallesconceptstore/