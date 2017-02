OVERSCHIE- Möller Autoschade heeft de CARe vestigingen in Rotterdam overgenomen. De vestiging aan het Kleinpolderplein is inmiddels geïntegreerd in de Möller Autoschade Groep. De vestiging aan de Koperstraat is gesloten. In Rotterdam en Lansingerland kan men vanaf nu op 7 locaties zonder afspraak terecht voor auto- of glasschade. Uw vervangende auto staat voor u klaar. Check voor een vestiging bij u in de buurt.