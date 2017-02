Vijf extra bestemmingen  Transavia vanaf Rotterdam Airport

OVERSCHIE- Vanaf Rotterdam The Hague Airport zet Transavia vijf extra routes in de verkoop. Passagiers kunnen nu ook tickets boeken vanaf Rotterdam voor Venetië, Pisa, Valencia, Pula én Bergerac. Hiermee komt het totaal aantal bestemmingen dat de luchtvaartmaatschappij vanaf Rotterdam vliegt op 22.



Zesde Boeing 737 in Rotterdam

Voor het uitvoeren van deze vluchten stationeert Transavia vanaf april een zesde Boeing 737 op de Rotterdamse thuishaven. Erik-Jan Gelink, commercieel directeur Transavia; „We zijn blij dat we vanaf Rotterdam kunnen groeien. Met een extra toestel, type 737-700, kunnen we deze regio beter bedienen".



Bergerac terug van weggeweest

Met het terugbrengen van de bestemming Bergerac geeft Transavia gehoor aan een langgekoesterde wens van de passagiers uit deze regio. „We hebben bijzonder veel vragen gekregen van klanten die graag Bergerac terugzien vanaf Rotterdam", zegt Erik-Jan Gelink. „Vanaf begin april kunnen passagiers maar liefst vijf keer in de week naar Bergerac en terug."



Spanje en Italië

Valencia wint aan populariteit bij zowel de zakelijke als de vrijetijdsreiziger en wordt daarom vanaf april vier keer per week aangevlogen, naast de dagelijkse vluchten vanaf Amsterdam en Eindhoven. Met Venetië en Pisa vliegt Transavia nu vanaf drie Italiaanse steden naar Rotterdam. Vanuit Rome vliegen al veel Italianen richting Rotterdam. Het is een populaire bestemming en Venetië en Pisa worden allebei vier keer per week aangevlogen.



Oost-Europa op de kaart

Behalve naar Split, vliegt Transavia in de zomerpiek ook twee keer per week naar Pula in Kroatië. "We zien de vraag naar Oost-Europa steeds meer toenemen. Vanuit Nederland bieden we nu drie bestemmingen aan in Kroatië (Dubrovnik, Split en Pula) en we starten dit voorjaar vanaf Amsterdam ook met routes naar Servië, Polen, Slovenië, Albanië en Bulgarije. Dit doen we om een zo breed mogelijk netwerk te bieden binnen Europa voor onze passagiers" aldus Gelink.



Achttien nieuwe zomerbestemmingen

Transavia voegt deze zomer achttien nieuwe bestemmingen toe aan het netwerk; drie vanaf Rotterdam The Hague Aiport, één vanaf Eindhoven Airport en veertien vanaf Amsterdam Airport Schiphol. Op Amsterdam heeft Transavia, gezien de beperkte groeimogelijkheden van de luchthaven, een aantal frequenties minder dan gewenst.

Het zomerschema gaat in op 3 april 2017 en loopt tot en met 31 oktober 2017. Alle bestemmingen zijn te boeken.