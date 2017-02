Drie zelfstandige ondernemingen onder één dak

Centifolia, Groen Wellness en Jennails voor Beauty, Massage en Nails

OVERSCHIE- Diana Dollee van beautysalon Centifolia vertelt: "na het behalen van mijn diploma's voor pedicure en schoonheidsspecialist volg ik nu de tweejarige opleiding tot medisch schoonheidsspecialist dermatologie. Dit doe ik met plezier, zodat ook cliënten met een chronische huidaandoening of een beschadigde huid, zoals acne, pigment of rosacea, bij mij in vakkundige handen zijn".



Diana werkt veel samen met Loes Groen van de massagepraktijk Groen Wellness. Ze bieden de nieuwe cosmetische bindweefselmassage samen aan. Diana verzorgt de huid optimaal en Loes masseert de rug en het gezicht. Elke eerste zondag van de maand bieden zij een vriendinnendag aan: een beauty- en massagebehandeling waarbij wordt gewisseld. Zo'n verwenbehandeling wordt afgesloten met vers sap en wat lekkers. Loes Groen vertelt: "laatst ontvingen we twee vriendinnen uit Brabant die een weekend Rotterdam deden. Na alle highlights in de stad lieten ze zich op zondagmiddag door ons verzorgen. Ze maakten bij mij een keuze uit een ontspannings-, bamboe-, hotstone-, sport- , schouder en nek- , stoel- of cosmetische bindweefselmassage". De derde onderneming is de nagelstudio van Jennails . Jennifer Buist weet alles van gel-nagels en wimperzetting en geldt als een echte vakvrouw.



De drie bedrijven gevestigd aan de Burgemeester Baumannlaan 90A hebben nu ook een gezamenlijke Facebook-pagina. Voor die pagina is een nieuwe logo ontworpen. Op de pagina is een video te zien over deze ondernemingen. Kijk op FB en 'liken' zou fijn zijn. Beauty, Massage en Nails Centifolia 06-14396528 Groen Wellness 06-19977486 Jennails 06-38191084