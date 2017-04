Zorgen over vliegveldplan

OVERSCHIE- De gebiedscommissie heeft het advies over de uitbreidingsplannen van Rotterdam The Hague Airport aan de wethouder gestuurd. Een van de conclusies is dat er in Overschie geen draagvlak is voor de uitbreidingsplannen. Vooral 's nachts hebben bewoners veel last van de helikoptervluchten. Verkenner Joost Schrijnen schrijft in zijn rapport dat het draagvlak voor groei van de luchthaven ontbreekt. Overschiënaars hebben

hun mening gegeven via een enquête en tijdens twee bewonersavonden. Veel bewoners blijken last te hebben van de helikopters (politie en traumahelikopters). Wanneer deze vluchten 's nachts op toestemming moeten wachten om te landen, blijven ze vaak boven de woonhuizen 'hangen'. Mede daarom stelt de gebiedscommissie voor om de helikoptervluchten te verplaatsen naar een plek ten zuiden van Rotterdam om daarmee de overlast voor Overschie te verminderen. Er is in het algemeen wel draagvlak voor het vliegveld in z'n huidige vorm, maar bewoners zijn grotendeels tegen uitbreidingsplannen. Ook bij de huidige intensiteit van vliegverkeer maken bewoners zich zorgen over gezondheidsschade door ultrafijnstof. De geluids en parkeeroverlast zijn nu al bijzonder hinderlijk voor de bewoners van de wijken bij het vliegveld. Bij een eventuele uitbreiding wordt dit alleen maar erger. Het college bepaalt dit voorjaar zijn standpunt over de uitbreidingsplannen. Daarna is de gemeenteraad aan zet. De minister van Verkeer en Waterstaat neemt met alle geleverde input in 2017 of 2018 een nieuw luchthavenbesluit.