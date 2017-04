Nancy’s Telecom maakt het waar vanaf 1 april

Bekende Irma had heimwee naar Overschie

Door: Ralph van Twist

OVERSCHIE- Een stralende glimlach van de bekende telecom specialiste Irma Beugelink verwelkomt je bij binnenkomst in haar nieuwe telecomwinkel aan de Hoornweg 23a. Populaire Irma Beugelink heeft in Overschie haar werkzaamheden als mobile telecom specialiste ruimschoots verdiend. Eerder had zij een telecom winkel aan de Burgemeester Baumannlaan, waar zij mocht rekenen op een groeiend aantal klanten.

Vanaf zaterdag 1 april is Irma weer terug aan de Hoornweg onder de naam Nancy's Telecom deze naam heeft zij het nieuwe bedrijf gegeven als eerbetoon aan haar overleden zus. Na een grondige verbouwing van het voormalige winkelpand van Groen Elektro, die er kantoor hield, en inkoop van de meest gangbare accessoires op het gebied van mobile telecom gaan zaterdag 1 april de deuren open. Al geregeld wordt er aan de deur geklopt met de vraag op ze al in bedrijf is, echter is ze nog bezig met allerlei zaken professioneel te regelen. Contracten voor abonnementen voor mobiele telecom heeft zij inmiddels via de computer opgevraagd en alles werkt weer als van ouds. Irma vertelt:,, Ik was destijds aan de Burgemeester Baumannlaan de eerste telecom aanbieder in Overschie, ik heb daar ruim 6 jaar gewerkt en Overschieenaars leren kennen als prettige en lieve mensen. Daarom had ik echt heimwee om je weer te beginnen en gelukkig is dat gelukt. Naast telecom heb ik ook voor de dames een heerlijk exclusief Dubai parfum op olie basis en mooie oorbellen, gewoon als een verwennerij''.

Zaterdag 1 april a.s. is Nancy's Telecom geopend. Vanaf 13.00 tot 15.00 uur zal de zaak feestelijk worden geopend met hapje en drankje. Bekende en nieuwe gezichten zijn van harte welkom aan de Hoornweg 23a