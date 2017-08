Bakkerij Berat & Dönner gaat uitbreiden met ‘Berat Mode’

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE – De gastvrije eigenaar Kemal Barut van Bakkerij Berat & Dönner weet maar al te goed wat ondernemen is. Zijn bakkerij draait goed en het is er altijd lekker druk en gezellig. Van stil zitten wil hij niets weten, Kemal is overal voor in. Bij festiviteiten is hij dan ook vaak aanwezig met heerlijke broodjes en hapjes en natuurlijk de barbecue. De klanten staan in de rij want bij Berat is alles lekker en hij is zo vriendelijk hoor ik maar al te vaak hier in de wijk. Bakkerij Berat heeft inmiddels al een grote naamsbekendheid in Overschie.

'Berat Mode'- Binnenkort start Kemal met een uitbreiding van een nieuwe winkel in het voormalige pand van VakantieXerperts op nummer 157 A. Niet met brood maar met betaalbare dames, heren en sport schoenen. Daar komt later ook wat kleding bij. Een goede keuze, want de vraag naar schoenen gonst al een lange tijd in de wijk onder de mensen. De ruiten zijn nu nog afgeplakt met kranten maar van binnen ziet het er al prachtig uit. Op 1 september gaat zijn nieuwe 'Berat Mode' winkel officieel open. Berat Bakkerij & Dönner is gevestigd aan de Burgemeester Baumannlaan 161, 3042 AD Rotterdam. Telefoon: 06-18172788 Openingstijden: Van ma t/m zat Van 8.00 uur tot 20.00 uur en op zondag van 10.00 uur tot 20.00 uur 'Berat Mode' zal zich gaan vestigen op de Burgemeester Baumannlaan 157 A, één deur verder. Nadere gegevens volgen later nog.