Avondwinkel Overschie is verhuisd naar nieuwe locatie

Door: Lydia van Haasteren

Overschie- Het zal denk ik geen enkele Overschieënaar ontgaan zijn. In het voormalige winkelpand van Martin Hengelsport schitteren nu de prachtige rode ruiten met het wapen van Overschie. Eigenaar Naghi Riaie van 'Avondwinkel Overschie' is verhuisd van nummer 191 naar nummer 126 op de Burgemeester Baumannlaan. De winkel is omgetoverd tot een prachtige avond supermarkt. Gelegen op een toplocatie op het kruispunt van de laan schittert het winkelpand met de frisse uitstraling je tegemoet. "Er is enorm hard gewerkt vertelt eigenaar Naghi Riaie en we zijn nog niet helemaal klaar". Bescheiden zoals hij is maar super trots mag ik dan wel alvast een foto maken. Na 2 berovingen in zijn vorige winkel heeft hij nu rolluiken en een full HD systeem laten aanbrengen. "Ik ben 8 augustus open gegaan maar de officiële opening komt nog". Avondwinkel Overschie is gelegen aan de Burgemeester Baumannlaan 126 in Overschie