Integratiediner verbindt klanten en collega's

OVERSCHIE – Donderdag 12 oktober, vindt voor de zevende keer het Nationaal Integratiediner plaats. Op die dag koken duizenden mensen met verschillende achtergronden op honderden locaties gerechten met en voor elkaar. Vorig jaar hebben de collega's van alle Dirk-winkels samen gekookt en gegeten. Dit jaar zijn – als pilot op een aantal filialen - ook de trouwe klanten van Dirk uitgenodigd om mee te komen eten. Ook de Overschiese vestiging doet mee.

Het Nationaal Integratiediner is een ontspannen en smakelijke manier om elkaars cultuur en achtergronden te ontdekken en om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen. Zowel de medewerkers als de klanten van Dirk hebben diverse nationaliteiten met elk hun eigen cultuur en gebruiken. Dirk draagt al deze mensen een warm hart toe.

Marcel Huizing, directeur Dirk: ,,Vorig jaar hebben wij voor de eerste keer het Nationaal Integratiediner georganiseerd voor onze medewerkers in alle filialen. Dit was een groot succes. Daarom hebben we dit jaar besloten om ook onze trouwe klanten er bij te betrekken. Door samen te koken, te eten en ervaringen te delen over voeding en culturen, verbindt Dirk klanten en medewerkers. Daarnaast zijn klanten opgeroepen om zelf ook een integratiediner te organiseren. Op deze manier levert Dirk een bijdrage aan het overbruggen van eventuele afstanden tussen de diverse bevolkingsgroepen in Nederland om zo meer begrip voor elkaar en elkaars achtergrond te krijgen."

Het diner is zes jaar geleden als initiatief gestart door schoonmaakconcern Asito, waar 10.000 mensen met meer dan 100 verschillende nationaliteiten werken. Vanuit de behoefte al die verschillende achtergronden zichtbaarder te maken, is in 2011 het plan bedacht om voor elkaar te koken en met elkaar te eten. Lekker eten is de basis, maar de achterliggende gedacht is groter.

Verschillen tussen mensen leiden tot verschillende inzichten en ideeën. Nieuwe ideeën leiden tot verbeteringen, daar heeft iedereen baat bij. Het Nationaal Integratiediner wil onze maatschappij beter maken: niet polariseren, maar samenwerken.