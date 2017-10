Goud en brons voor wereldkampioenen Demi en Jeno Leenhard

OVERSCHIE – Van donderdag 28 september tot en met zondag 1 oktober waren de ITF wereldkampioenschappen Taekwondo in Nederland. Het ging flink tekeer in de Veluwehal in Barneveld. Maar liefst 737 sporters uit 35 verschillende landen namen het tegen elkaar op in verschillende disciplines van Taekwondo.

Door: Lydia van Haasteren

'Kassem Gym' uit Alphen aan den Rijn en een vestiging uit Delft waren goed vertegenwoordigd met wel 32 Sporters. Onder leiding van Khalid en Lahbib Kassem hebben deze 32 sporters toegewerkt naar het WK en behaalden zij maar liefst veertien wereldkampioenen, viermaal de tweede plaats en zes derde plaatsen. Onder de wereldkampioenen Taekwondo: Demi Leenhard (16 jaar) en Jeno Leenhard (13 jaar), kleinkinderen van hoofdbezorger Overschiese Krant John Otterspeer.

Vanaf haar vierde jaar zit Demi al op Taekwondo. Broer Jeno ging als baby al mee om naar zijn zus te kijken en ook die ging later de sport beoefenen. ,,Het was trainen, trainen en nog eens trainen'', vertelt Jeno. ,,Om steeds beter te worden voor het WK en nu hebben we gewonnen. Ik speelde tegen Canada, Demi ook en iemand van ons eigen team".

Trotse vader Patrick vertelt: ,,Jeno is derde geworden met teamsparren. Teamsparren is team tegen team, zes tegen zes. En Demi is wereldkampioen geworden als eerste individueel in haar eigen klasse, de -70 kilo. Maar ook bij teamsparren is zij wereldkampioen geworden. Beiden hebben nu de zwarte band al lang behaald.''

Naast Taekwondo zijn Demi en Jeno ook actief in Thaiboksen, waar zij ook een Nederlands kampioenschap op hun naam hebben staan. Het gezin staat dus duidelijk in het teken van sport, veel autorijden naar de sportschool in Alphen aan den Rijn en veel plannen. Opa John zegt enorm trots te zijn op zijn kleinkinderen die super goed hun best doen en altijd aan het trainen zijn. ,,Het is wel jammer dat ze zo weinig tijd hebben nu, want nu kan ik minder leuke dingen met ze doen en ze worden groter natuurlijk".

Super trots worden de drie medailles op tafel gelegd tijdens mijn bezoek. Twee keer goud en één keer brons voor deze kids. De grote sponsor achter deze kampioenschappen van Demi en Jeno is Pio Fernandez van Prachthuis Makelaardij/ Fernandez Onderhoud. www.prachthuismakelaardij.nl.

Van harte gefeliciteerd Demi en Jeno Leenhard met het behalen van jullie wereldkampioenschap en ik denk dat opa donderdag wel de Overschiese Krant aan jullie zal komen uitdelen. www.kassemgym.nl.