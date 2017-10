Volg Nuna9 tijdens het WK zonneracen in Australië

OVERSCHIE - Een accu die het land niet in mocht, aangepaste regels en steeds sterker wordende concurrentie: als de voortekenen niet bedriegen, wordt de Bridgestone World Solar Challenge dit jaar spannender dan ooit voor het Nuon Solar Team. Lukt het de regerend wereldkampioen uit Delft om de concurrenten van de universiteiten van Twente en Tokai achter zich te houden?

Door: Lydia van Haasteren / Maarten Hagg

De race startte op zondag 8 oktober, de kwalificatie was een dag eerder. We houden je de komende weken graag als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen rond de bloedstollende race in de hete Australische outback. Elke twee jaar racet het Nuon Solar Team, een team van studenten van de TU Delft om het wereldkampioenschap zonneracen tijdens de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Een race van 3000 kilometer dwars door de bloedhete woestijn van Darwin naar Adelaide, tegen de beste teams van de wereld.

De studenten racen in een zelfgebouwde zonneauto met de naam Nuna, dit jaar in Nuna9. Al zes keer won het Nuon Solar Team de race, twee keer werd het team tweede. Dat betekent echter niet dat de uitslag van de race dit jaar al vaststaat; integendeel. De race die wordt verreden tussen 8 en 15 oktober wordt dus bloedstollend spannend. En daarbij staat het team ook nog eens vol in de spotlights: de NOS en de VPRO reizen met het Nuon Solar Team en de teams van Twente en Eindhoven mee om dagelijks verslag te doen van de race in het programma Oranje Boven: Down Under op NPO1.

Dinsdag 3 oktober: scrutineering. Nuna9 onderging een soort 'APK-keuring', waarbij de organisatie beoordeelt of de auto veilig is en voldoet aan de regels. Dit is ook het eerste moment dat de teams bij elkaar onder de 'motorkap' kunnen kijken.

Zaterdag 7 oktober: kwalificatie. Op een racecircuit zette het team een zo snel mogelijke rondetijd neer, voor een zo goed mogelijke startpositie. Hoe eerder Nuna9 start, des te minder het team hoeft in te halen.

Zondag 8 oktober: start race. Om 8.00 uur Australische tijd (0.30 in Nederland) ging de race van start in Darwin. De deelnemers mogen doorrijden tot uiterlijk 17.00 uur (9.30 NL tijd). www.nuonsolarteam.nl.

Donderdag 12 oktober: Deze dag hoopt het team als eerste te finishen in Adelaide. Maar als het tegenzit, kan dat ook nog vrijdag 13 oktober worden. Pakt het Nuon Solar Team haar zevende titel? Het Nuon Solar Team plaatst dagelijks updates, foto's en live video's. Volg het team op https://twitter.com/NuonSolarTeam, www.facebook.com/nuonsolarteam en www.instagram.com/nuonsolarteam.