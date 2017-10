Money, money, money

Als politiek columnist was er de afgelopen tijd genoeg politieke inspiratie om over te schrijven. De eerste zaken uit het regeerakkoord die naar buiten kwamen, het overlijden van Eberhard van der Laan. Maar afgelopen weekend was er iets heel anders dat mij inspireerde.

Door: Hannagnes Faber

Ik mocht een van de kandidaten zijn bij Postcodeloterij Miljoenenjacht, het gouden koffertjes tv-programma dat wordt gepresenteerd door Linda de Mol. Vijftig mensen die allemaal een introducé hadden meegenomen en die met de postcode 3045 meespelen met de postcodeloterij zaten in het vak Rotterdam. De postcode 3045 bevindt zich in Overschie.

Wat een geweldige ervaring om zo'n programma een keer te mogen meemaken. Het was meteen een feestje in het Rotterdamse vak. Ook was het stil aan de overkant (daar zat 020, en het viel iedereen op dat ze echt stil waren).

Het enthousiasme in ons vak was groot toen een van onze mededeelnemers uit Overschie een auto won. Wat kwam die auto goed terecht. Deze mensen konden echt een auto gebruiken. Nog leuker werd het toen opnieuw een Rotterdammer zich kwalificeerde voor de laatste vijf die het spel verder mochten spelen. Mark uit Overschie.

Als een koele kikker speelde hij de ene na de andere deelnemer weg, totdat hij in de halve finale stond. En daar liet Mark zien een held te zijn. In een seconde loste hij de som goed op, waardoor hij het koffertjesspel in de finale mocht spelen. Bloedstollend was die finale. Mark deed het daar niet alleen. Hij had steun van zijn spontane vrouw Jacqueline, of zoals hij haar noemde: Jacq. En waar Mark een held leek te zijn, was Jacq de echte held. Zij liet Mark op tijd stoppen en ze gingen met 123.000 euro naar huis. Iedereen in de zaal gunde het Mark en Jacq.

We gunden ze nog veel meer dan dat bedrag. Maar soms heb je iets minder geluk, al is dat met zo'n bedrag relatief. Het gewonnen bedrag komt goed terecht. Wat een feestje was het om dit samen met Mark en Jacq te mogen meemaken. Heel veel geluk met het prachtige bedrag. Ga er van genieten met jullie drie dochters!