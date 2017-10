Oma Overschie

'Yamas!' klonk het onlangs in het museum Oud-Overschie. Door de Griekse muzikanten en het publiek werden de plastic glaasjes gevuld met ouzo geheven om te proosten. Er werd een Griekse middag gehouden door de stichting Activos, die activiteiten organiseert voor senioren.

Na een diavoorstelling kwamen er muzikanten de expositieruimte van het museum binnen. In een mum van tijd werd het met heerlijke hapjes en ouzo (anijsachtige Griekse drank) en lekkere muziek heel erg gezellig. Sommige aanwezigen lieten zich verleiden tot een Zorba-achtig dansje en zelfs ik, die eigenlijk echt nergens dans, ging op een gegeven moment met de beentjes van de vloer. Weliswaar ergens achteraf in een hoekje van de zaal waar ik doorgaans met mijn boeken en zelfgemaakte spulletjes sta, maar tòch! In een filmpje dat ik later te zien kreeg zag ik mijzelf slangenbezweerderige bewegingen maken, het leek nergens op maar het plezier spatte er wel vanaf!

Dansen is nu eenmaal niet echt mijn ding. De oorzaak van mijn aversie tegen het dansen ligt in een zeer grijs verleden en heeft met mijn vader te maken.

Heel lang geleden, toen ik een jaar of 15/16 was, moest ik op vakantie met een wandelkamp dat van de Gereformeerde kerken uitging. Over die waardeloze, saaie en toch nog ergens best leuke week zal ik het niet hebben, maar er moest wel een reünie van komen. Ik had mijn vader bereid gevonden om het overblijflokaal van de Groen van Prinstererschool in de Rodenburgstraat te gebruiken voor dit evenement. Daar hing nog altijd de, van een wagenwiel gemaakte, lamp die in de oorlog tijdens de bezetting door de Duitsers opgehangen was voor de gezelligheid. Met oude schoolplaten hebben we de ramen verduisterd, we hingen ballonnen en slingers op en we zetten overal kaarsjes neer. In het midden van het lokaal hadden we een grote prullenbak gezet en op een deksel van een waston hadden we met spiritus en zout een kampvuur gemaakt. Er was een pick-up neergezet en we draaiden op die avond ècht geen psalmen en gezangen, maar voor die tijd leuke muziek waarop gedanst kon worden.

Maar ik, die hartstikke Gereformeerd opgevoed was, kon natuurlijk niet dansen. Zoals Robert Long het in zijn liedje 'Het leven was lijden' zong: dansen was heidens (ja het leven was lijden, als je danste een heiden…). De kampleider van het christelijke wandelvakantiefestijn was een dominee in opleiding. Op de avond van die bewuste reünie wilde hij met mij dansen. Ik weigerde beslist en zei dat ik absoluut niet kon dansen. 'Natúúrlijk wel!', zei de dominee in spe en trok me de dansvloer op. Wonderbaarlijk genoeg liet ik mij leiden en nog vreemder: het gíng! Ik kon warempel wél dansen! En léuk dat ik het vond! Ik kreeg de smaak te pakken en al dansend werd het later en later totdat… Totdat het opeens al over twaalven was. De deur van het feestlokaal werd opengedaan en ik zag al dansend de boze gestalte van mijn vader binnenkomen. Ik stond opeens stokstijf stil. Vader stampte naar de pick-up, trok de stekker eruit en gebood mij en de bijna-dominee om naar hem toe te komen. Geschrokken, angstig en schoorvoetend liep ik naar hem toe. Vader wees op de grote klok en ten overstaan van iedereen, sprak hij bars: 'Het is over twaalven. Het is al zondag en dit is De Dag des Heren!' Hij wendde zich tot alle aanwezigen en zei dat ze naar huis konden gaan. Het feest was voorbij.

Dit gebeuren heeft me zó diep geraakt dat ik er een trauma aan heb overgehouden. Ik volgde jaren later enkele danslessen die jammerlijk mislukten. Ik bleef op school nooit ergens zitten, maar ik presteerde bij de danslessen zo slecht dat ik niet over ging naar groep twee. Ik herinner mij een voorval tijdens een Sinterklaasfeest op de dansschool. Iedereen die een beetje opgevallen was tijdens de lessen moest bij Sinterklaas komen. Ik was de sigaar en met mijn toenmalige partner moest ik de Cha Cha Cha voordoen. Met een van angst verkrampt gezicht deed ik dat en telde: achter voor en een twee drie, voor en achter en dan cha cha cha of zoiets. Het stijldansen is dus absoluut niks voor mij, maar op een Turks of Grieks feest wil het soms nog weleens lukken, want dan heb je geen partner nodig.

Na een tweejarige cursus Turks ben ik met een paar medestudentes voor de grap een cursus buikdansen gaan doen. Dat was leuk! Ik pimpte een zwart bh'tje op met glitters en franjes en maakte daarbij een heupband met dezelfde accessoires. Een roze tulerok er onder en op leuke muziek liepen we te draaien, te zwaaien, te zwieren en te schudden. Toch blijf ik nog altijd terughoudend wanneer er gedanst wordt. Vorige week vrijdagavond tijdens de Ladies Night Overschie in de Grote Kerk, waar de band Four Mixx optrad, begonnen de kosteres Hillie en mijn vriendin Ingrid spontaan te dansen en al gauw deden er een heleboel dames mee. Ik verschool me achter mijn telefoontoestel om de dansende mensen te filmen. Lekker veilig.

Maar binnenkort heb ik een Turks trouwfeest. Daar zal ik waarschijnlijk, net als bij de Griekse middag van het begin van dit verhaal, wèl gaan dansen. Hoppa!