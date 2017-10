De Schoonheid van het Verval feestelijk geopend

OVERESCHIE – 'Wat is er nu mooi aan het verval?' en nog een stapje verder: 'Hoe maken we daar ook nog een feestje van?' De talrijke bezoekers die bij de opening van de expositie De Schoonheid van het Verval van Rommert Boonstra in het museum Oud Overschie op zondag 8 oktober aanwezig waren, kunnen het vertellen.

De tentoonstelling is feestelijk geopend door Hans Walgenbach, die Rommert Boonstra en zijn werk al jaren kent. Hans groeide op in Overschie en heeft tot op de dag van vandaag veel betekent voor de ontwikkeling van de beeldende kunst in Rotterdam.

Rommert was onder andere directeur van De Lantaren in Rotterdam en heeft landelijk veel betekend voor het belang van de beeldende kunst en hij doet dat nog steeds. De expositie is slechts een bescheiden keuze uit het werk van Boonstra, overigens fraai samengesteld door Annemieke van Maren.

Treffend zijn iedere keer weer zijn fotocollages die verrassende onverwachte composities opleveren.

Minstens even schoon zijn de composities waarbij de verbeelding en de taal hand in hand gaan. Op de expositie in het museum is dat niet zo zichtbaar, maar de uitgave Taal is de schaduw van het beeld, uitgebracht ter gelegenheid van de overzichtstentoonstelling uit 2007 in Groningen is daar het overtuigende bewijs van.

Een ander schoon document is Flowering Inferno, waarin de bloem de hoofdrol vervult in al haar facetten: groei, bloei en verval en dat gecombineerd met fraaie gedichten die verwoorden dat naast pracht en praal, verderf, dood en gevaar onlosmakelijk met de natuur verbonden zijn.

Beide genoemde uitgaven zijn, naast andere documenten en de geëxposeerde fotocollages, in het museum te koop. Nieuwsgierig geraakte lezers van deze openingsrecensie kunnen tot begin 2018 in het museum terecht om de tentoonstelling te bezoeken.