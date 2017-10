Bedrijfsfeest in Van Nelle Fabriek

ROTTERDAM - Bedrijven met duizend medewerkers en meer die in zijn voor een onalledaags en eigentijds bedrijfsfeest, kunnen daarvoor op vrijdag 1 december terecht in de Van Nelle Fabriek.

Ze kunnen dan namelijk gebruik maken van alle podia, techniek, aangeklede zalen, cateringfaciliteiten en zelfs eventueel de deejays van het Blijdorp Festival, dat gepland staat voor de volgende dag, zaterdag 2 december.

Dat Blijdorp Festival beleefde al vier zomeredities - en straks de tweede wintereditie - en is een verrassende mix van muziek, kunst, cultuur en happiness. Het is inmiddels een erkend podium voor met name aanstormende deejays.

Voor menig bedrijfsfeest wordt vaak een festivalsfeer nagebouwd. Hier is de mogelijkheid in te stappen in een echte festival-entourage. Een eenmalige mogelijkheid en ook nog eens op een bijzondere plek, namelijk in een gebouw dat op de Unesco Werelderfgoedlijst staat.

De onderneming die de pre-festival dag boekt, krijgt de locatie op vrijdag 1 december 'turnkey' opgeleverd. Alles staat klaar om vanaf 17.00 uur een eigen bedrijfsfeest te geven op een bijzondere locatie. Meer informatie 010-7503500.